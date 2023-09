Un român acuză că a fost înșelat de o chelneriță conaţională într-un restaurant din Roma: „Era zâmbăreață, frumușică”

O vacanţă la Roma s-a transformat într-o experienţă neplăcută pentru un român. Bărbatul care se afla în vacanţă împreună cu soţia şi un grup de prieteni susţine că a fost înşelat într-un restaurant din Roma, chiar de o chelnăriţă originară din Bucureşti.

Românii au petrecut vacanţa pe litoralul italian, în staţiunea Ostia, care se află chiar în vecinătatea Romei, iar la întoarcere au vrut să viziteze şi cele mai importante obiective turistice din Cetatea Eternă îniante de a se întoarce în România.

„Ne-a făcut plăcere să discutăm puțin cu ea, ne-a spus că are 30 de ani, că e din București și că trăiește de 5 ani la Roma, iar de 4 ani lucrează chiar în acest restaurant. Era frumușică, zâmbăreață, aș spune plăcută, dar nu ne așteptam la ce urma", a spus el, potrivit Adevărul.ro.

Din surpriză plăcută s-a transformat într-una neplăcută

Doar că surpriza plăcută s-a transformat într-una cu totul şi cu totul neplăcută şi asta pentru că tânăra le-a umflat nota de plată cănaţionarilor săi.

„Înainte să ne aducă mâncarea, ne-a pus pe masă tot felul de aperitive în două farfuriuțe și câte un pahar cu apă. Soția lui Sorin a întrebat cât costă, iar ea a tras cu ochiul și a spus că sunt din partea casei. Am auzit-o clar, deci nu era niciun dubiu. Doar că la final, pe lângă cei 23 de euro băgați din burtă pentru fața de masă și pentru scaune, ceva ce nu am mai auzit niciodată, mai aveam încă 30.Aperitivele au fost într-adevăr din partea casei, dar apa nu. Și ne-au apărut șase sticle de 0,33 litri a câte 5 euro. I-am spus că nu este corect, i-am spus și că am întrebat-o cât costă și că ea ne-a spus că e din partea casei, însă ne-a răspuns că ea s-a referit doar la aperitive. I-am zis că e hoție la drumul mare, dar ea ne-a replicat că nu are ce să facă și că astea sunt regulile restaurantului”, a mai spus bărbatul.

Turiștii i-au reproșat asta, dar ospătărița le-a răspuns că nu au înțeles bine că apa ar fi gratis.

„Chiar îi pregătisem un bacșiș generos pentru că o văzusem româncă și muncitoare, dar nu i-am mai dat nimic pentru că ne-a scos pur și simplu banii din buzunare”, a mai spus românul.

