Unul dintre foștii concurenți ai emisiunii Mireasa are mare grijă de trupul său. De la apariția sa inițială pe micul ecran, Cosmin și-a făcut remarcată prezența nu doar prin personalitatea sa carismatică, ci și prin transformarea sa fizică spectaculoasă.

Deși inițial a fost cunoscut pentru farmecul său și pentru abilitatea de a aduce zâmbetul pe buzele celor din jur, Cosmin a surprins pe mulți atunci când și-a îndreptat atenția spre sănătatea și forma fizică. Drumul său către transformarea fizică a început discret, dar a fost marcat de o determinare puternică și de o pasiune nou descoperită pentru sănătate și fitness.

Cât de mult s-a schimbat Cosmin de la Mireasa. Fostul soț al Mirunei, poză după antrenamentul din sală. Cum arată acum

Una dintre cele mai remarcabile schimbări în viața lui Cosmin a fost angajamentul său față de sala de sport. Imaginile postate pe rețelele de socializare l-au arătat pe Cosmin în mijlocul antrenamentelor, iar fanii săi au putut vedea cât s-a transformat și cum arată acum.

Odată cu transformarea fizică, Cosmin a început să-și împărtășească pasiunea pentru fitness cu ceilalți. Postările sale de pe rețelele de socializare nu numai că au inspirat pe mulți să-și înceapă propriul drum către un stil de viață sănătos, dar au și evidențiat importanța sportului în viața sa de zi cu zi. Astfel, el a devenit un model de inspirație pentru mulți, arătându-le că schimbarea este posibilă atunci când există voință și determinare.

El a postat imaginea în secțiunea de InstaStory, unde fanii care îi urmăresc activitatea din mediul online au putut vedea cât de bine se descurcă și cum arată în prezent el.

De ce s-au despărțit Miruna și Cosmin de la Mireasa sezon 6

În ediția Mireasa din 17 ianuarie 2023, Miruna a spus motivul pentru care ea și Cosmin s-au despărțit.

„Acum că am și ieșit din emisiune pot să fiu cât se poate de asumată. Este vina mea, pot doar să jur că tot ce am trăit aici a fost real, nu pentru bani. Tot ce am crezut că simt aici am crezut că a fost o vindecare pentru mine. La scurtă perioadă , la 2 saptămâni am mers la munte, mă simțeam nefericit, ne-am mutat împreună în chirie, iar eu am simțit să mă întorc în trecut. Să-l contactez pe Luță. Cosmin mi-a citit toate conversațiile pe Instagram. Ceea ce oricum e un caz penal, dar nu vreau să vorbesc despre asta. Ar fi fost ceva toxic, Asta am simțit. Nu am vrut să lungesc această căsnicie pentru nimic. (...)

Eu am crezut că sunt vindecată. Deci eu în această emisiune nu am simțit că sunt legată de trecutul meu. Eu l-am contactat pe Luță când m-am simțit nefericită. Nu am vrut să-mi bat joc de absolut nimeni. (...) Cu o poveste din trecut sau fără eu tot nu rămâneam în această căsnicie, pentru că nu simțeam atât de mult. Erau niște mesaje de iubire și că mi-am dat seama că nu sunt vindecată după ieșirea mea de aici. Mesaje pe care Cosmin le-a văzut. Și eu sunt rănită. E vorba de un divorț. Și eu sufăr”, a explicat Miruna în ediția live din 17 ianuarie 2023.