Victor Rebengiuc, mesaj emoționant după moartea lui Mitică Popescu. Acesta a jucat cu regretatul actor în filmul „Moromeții”

Victor Rebengiuc a transmis un mesaj tulburător după moartea colegului de breaslă, Mitică Popescu, care a pierdut lupta cu viața la 86 de ani. Actorul susține că, în curând, va veni și vremea lui, potrivit Viva.ro.

Care au fost cuvintele lui Victor Rebengiuc după moartea regretatului actor, Mitică Popescu

Victor Rebengiuc a jucat cu Mitică Popescu în filmul „Moromeții”, acolo unde ambii au avut două scene impresionante. În ziua în care a murit regretatul actor, Victor Rebengiuc a declarat că a rămas singurul în viață din generația sa și crede că, în curând, va veni și vremea lui:

„Și eu am primit vestea tristă. Am jucat împreună. Am avut două scene în Moromeții. Nu am fost prieteni, nu am fost apropiați, am fost colegi. Nu am păstrat legătura, dar am apreciat talentul său. Era un actor talentat, avea farmec. Avea haz de foarte multe ori și îmi plăcea de el ca actor. În curând, o să vină și rândul meu. Din generația mea nu a mai rămas nimeni. Eu sunt ultimul. Și așa c-o aștept…”, a declarat actorul pentru Viva.ro.

Victor Rebengiuc continuă să joace pe scenă

Victor Rebengiuc, în vârstă de 89 de ani, continuă să fie prezent pe scena teatrului românesc, potrivit unui interviu special de sărbători, acordat pentru Digi24 și citat de Viva.ro. Întrebat despre cum se menține în formă la această vârsă înaintată, el și-a descris stilul de viață ca fiind unul echilibrat:

„Nu există o rețetă. Am fost un om echilibrat, în viața de toate zilele. N-am băut, am fumat mult timp, dar, apoi, m-am lăsat când nu mai era de folos. Am fumat 20 și ceva de ani… De la 15-16 ani până pe la 40.”, a explicat Victor Rebengiuc, citat de sursele menționate mai sus.

