ANM anunță: ninsori în România! Ce urmează după cea mai geroasă zi de septembrie din ultimii 60 de ani

A fost cea mai friguroasă dimineaţă de 26 septembrie din ultimii 60 de ani. Minus patru grade au fost dimineaţă în Miercurea Ciuc. În Bucureşti, a fost o noapte cu temperaturi la limita îngheţului. Doar două grade. Caloriferele ar putea fi pornite în curând. Urmează încă două nopţi reci.

În timp ce la munte s-a instalat deja gerul, la Bâlea, din cauza vântului puternic, temperaturile resimţite sunt de minus 20 de grade Celsius.​

Vremea polară a adus ninsoare consistentă. La Bâlea Lac, stratul de zăpadă atinge 18 centimetri. Pe Transalpina, gerul a transformat zăpada în sticlă. Stratul de polei e gros de 4 centimetri, tocmai de aceea, şoseaua este închisă noaptea.

Miercurea Ciuc a bătut recordul. În cea mai friguroasă dimineaţă de 26 septembrie din ultimii 60 de ani, totul a îngheţat la minus 4 grade celsius.

Minima absolută a fost înregistrată pe vârful Ţarcu. Minus 9,5 grade, dar vântul care a bătut cu 120 de kilometri pe oră, a făcut să se simtă temperaturi de minus 20. Minimele istorice au fost depăşite în multe zone din ţară.

În Capitală, oamenii au ieşit dimineaţă din case îmbrăcaţi în haine groase. După trei nopţi sub 10 grade, bucureştenii ar putea primi căldură în calorifere. Ieri noapte au fost 9 grade Cesius, azi-noapte, două grade şi se anunţă nopţi la fel de friguroase. Chiar zero grade, peste câteva ore, la periferia Capitalei. Iar în noaptea de joi spre vineri, s-ar putea înregistra din nou temperaturi sub 10 grade.