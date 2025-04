De zece ani, o femeie mănâncă numai fast-food. Iată de ce nu gătește și cât cheltuie pe mâncare în fiecare săptămână.

Saffron Boswell nu a mai gătit de zece ani, fie își dă comandă de mâncare, fie ia masa la restaurant.

Cum arată femeia care mănâncă doar fast-food de zece ani. De ce nu gătește: „Oamenii sunt foarte preocupați de sănătatea mea”

Saffron Boswell are 26 de ani, este originară din Marea Britanie și de un deceniu nu a mai gătit, adică din momentul în care s-a mutat în propria locuință. Trei mese pe zi, șapte zile pe săptămână, mănâncă în oraș sau își comandă de mâncare. Potrivit unei surse, acest stil de viață o costă aproximativ 60 de lire sterline pe zi.

Motivul pentru care nu gătește este, pur și simplu, pentru că nu îi place. S-a mutat singură în propria locuință, iar de atunci a decis să nu mai intre în bucătărie.

O zi obișnuită în viața ei arată cam așa: dimineața merge la o cafenea pentru un mic-dejun specific sau la un fast-food pentru un sendviș; la prânz comandă o pizza sau o salată și un burger; iar pentru cină merge la un alt restaurant sau comandă pizza.

Dacă micul-dejun o costă aproximativ 10 lire sterline, pentru prânz plătește aproape dublu, iar pentru cină aproximativ 30 de lire sterline.

În total, pentru o zi întreagă cheltuie în jur de 60 de lire sterline, considerând că este chiar mai ieftin dacă ar trebui să cumpere ingredientele și să gătească.

„Dacă gătești totul de la zero, costă o avere. Nu gătesc, nu-mi place deloc - am încercat, dar a fost un dezastru. Nu am de gând să cheltui 50 de lire sterline să pregătesc mâncarea ca să ajungă la gunoi, n-are niciun sens”, a expicat ea.

„Oamenii cred că este de-a dreptul scandalos, dar n-am știut că e așa de neobișnuit, deoarece toți prietenii mei fac asta. Cei care zic că e mai ieftin să-ți gătești probabil își bagă repede la cuptor niște crochete de pui și atât. Cumpărăturile pentru mâncare sunt extrem de stresante, în timp ce să-ți comanzi te eliberează de acel stres”, a mai completat ea.

Tânăra este de părere că programul ei este mult prea încărcat pentru a petrece ore în șir lângă aragaz.

„Oamenii sunt îngrijorați pentru sănătatea mea, dar sunt sănătoasă și mă simt bine. Vreau pur și simplu să trăiesc”, mai spune ea. „Vreau să trăiesc și să mă simt bine. Am bani, iar viața e scurtă.”

Pe lângă banii pe comenzi de mâncare sau cine la restaurant, Saffron Boswell are grijă să nu-i lipsească din casă nici gustări de tot felul pentru cei care o vizitează.

Saffron Boswell este creatoare de conținut, arătându-le oamenilor stilul său de viață. Pe TikTok, aceasta are mai bine de 110.000 de urmăritori, care sunt interesați de modul în care își documentează tânăra viața.

De-a lungul timpului, aceasta a fost și la cursuri de gătit, însă nu s-a prins nimic de ea.

„Am luat și cursuri de gătit, dar nu mi-au plăcut”, a spus ea.

Saffron Boswell mărturisește că nici părinții și nici prietenii nu duc o viață prea diferită de a ei.

„Am început să lucrez de la 16 ani, după care m-am mutat pe cont propriu. Probabil că dacă aș fi provenit dintr-o familie de bucătari, lucrurile ar fi stat diferit, dar familia mea e adepta puilor fripți și a budincii Yorkshire congelate”, explică tânăra. „Nu stau închisă în casă să mănânc ce comand. Ies cu prietenii. Am o viață socială vibrantă, sunt foarte sociabilă.”

„Oamenii cred că e neobișnuit, dar e o normă în viața mea”, punctează tânăra.

