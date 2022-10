Cod galben de ceaţă și vreme capricioasă, miercuri dimineaţă, în nouă judeţe. Traficul este îngreunat în București

Centrul Infotrafic anunţă că se circulă în condiţii de ceaţă, cu reducere a vizibilităţii, pe drumuri din judeţele Harghita, Olt, Vâlcea şi Mureş, dar şi pe A2 Bucureşti-Constanţa, pe A4 Ovidiu-Agigea, pe A1 Sibiu-Deva şi A10 Sebeş-Turda.

Miercuri dimineaţă, sunt semnalate condiţii de ceaţă, fenomen care reduce vizibilitatea în trafic sub 200 de metri. Traficul în București este îngreunat

Centrul Infotrafic al Poliţiei Române informează că, miercuri dimineaţă, sunt semnalate condiţii de ceaţă, fenomen care reduce vizibilitatea în trafic sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri, pe mai multe artere rutiere din judeţele Harghita, Olt, Vâlcea şi Mureş.

De asemenea, pe autostrada A2 Bucureşti-Constanţa, între kilometrii 147-184, s-a instalat fenomenul de ceaţă unde, pe porţiuni, vizibilitatea scade sub 150 de metri. În plus, sunt semnalate condiţii de ceaţă şi pe autostrada A4 Ovidiu-Agigea, pe tronsonul kilometric 2-17, fenomen care reduce vizibilitatea sub 150 de metri.

Totodată, vizibilitatea este scăzută în trafic din cauza ceţii sub 100-150 de metri şi pe autostrăzile A1 Sibiu-Deva, între kilometrii 238 - 412, şi A10 Sebeş-Turda.

”Recomandăm conducătorilor auto să sporească atenţia la volan, să mărească distanţa de siguranţă între vehicule şi să folosească luminile de ceaţă din dotarea autovehiculelor. Evitaţi manevrele riscante în condiţii de vizibilitate redusă”, au transmis reprezentanţii Centrului Infotrafic.

Citește și: Cum va fi vremea în următoarele 4 săptămâni. Meteorologii au emis prognoza pentru începutul lunii noiembrie

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis atenţionări nowcasting Cod galben de ceaţă pentru judeţele Alba (Alba Iulia, Aiud, Sebeş, Ocna Mureş, Teiuş, Unirea, Vinţu de Jos, Galda de Jos, Mihalţ, Lopadea Nouă, Stremţ, Şpring, Sântimbru, Ciugud, Şibot, Mirăslău, Săliştea, Rădeşti, Cut, Blandiana), Covasna (Baraolt, Întorsura Buzăului, Sita Buzăului, Brăduţ, Băţani, Barcani, Belin, Hăghig, Vârghiş, Aita Mare), Braşov (Feldioara, Voila, Viştea, Măieruş, Ucea, Ormeniş, Beclean, Augustin), Sibiu (Avrig, Tălmaciu, Şelimbăr, Porumbacu de Jos, Arpaşu de Jos, Cârţa), Harghita (zona depresionară), Olt (Slatina, Piatra-Olt, Osica de Sus, Fărcaşele, Mărunţei, Curtişoara, Fălcoiu, Găneasa, Dobrosloveni, Traian, Strejeşti, Pleşoiu, Brâncoveni, Deveselu, Studina, Teslui, Slătioara, Grădinari, Vlădila, Milcov, Ipotesti), Vâlcea (Drăgăşani, Băbeni, Prundeni, Ioneşti, Galicea, Orleşti, Lungeşti, Ştefăneşti, Olanu, Suteşti, Şirineasa, Scundu, Creţeni, Voiceşti, Mitrofani), Mureş (Târgu Mureş, Sighişoara, Luduş, Iernut, Ungheni, Band, Sâncraiu de Mureş, Pănet, Cristeşti, Albeşti, Fântânele, Bălăuşeri, Acăţari, Crăciuneşti, Sânpaul, Vânători, Găleşti, Cheţani, Gheorghe Doja, Ogra, Nadeş, Cuci, Iclănzel, Saschiz, Păsăreni, Bogata, Corunca, Coroisânmărtin, Veţca)

Unele zone din judeţul Cluj - Gherla, Căşeiu, Bonţida, Iclod, Jucu, Mica, Mintiu Gherlii, Dej, Câţcău, Vad, Dăbâca - se vor afla sub Cod galben de ceaţă până la ora 11.00.

Citește și: Cum va fi iarna anului 2022-2023. Meteorologii au anunțat când vin ninsorile în România și ce ne așteaptă în perioada următoare

Chefii și-au format echipele. Vezi episodul 20 disponibil în AntenaPLAY.