Prognoza meteo. Cum va fi vremea de 1 decembrie și Moș Nicolae în România

Prognoza meteo. Temperaturi de de 1 decembrie și de Moș Nicolae la munte

Pentru Brașov, prognoza meteo accuwheather.com anunță temperaturi maxime și minime cuprinse între 12 și 4 grade C pe 1 decembrie și cer însorit. De asemenea, istoricul mediilor ne indică faptul că vremea se menține mult mai caldă decât normalul perioadei. Vremea de pe 6 decembrie anunță temperaturi între 8 și 0 grade C. Primele ninsori la Brașov din luna decembrie sunt anunțate pe 9 decembrie, când vor cădea precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.

Vremea decembrie 2019, mai caldă