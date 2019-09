Vremea pe șapte zile. Vremea în București și în România 30 septembrie-7 octombrie. Prognoza meteo în București și în țară aduce vreme schimbătoare săptămâna viitoare. Cum vor oscila temperaturile și în ce zile va ploua

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în extremitatea de sud a țării, iar în rest vor fi apropiate de cele specifice ale perioadei. Cantitățile de precipitații vor fi local excedentare în regiunile centrale și nordice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale pentru această săptămână.

Vremea pe 7 (șapte zile) în București. Prognoza meteo 30 septembrie-7 octombrie

Vremea în București pentru săptămâna viitoare, 30 septembrie-7 octombrie, se anunță extrem de schimbătoare. Dacă la începtul săptămânii vom avea maxime de 31 de grade C, adică temperaturi de vară, ei bine, valorile termice vor oscila destul de mult. Luni, 30 septembrie sunt anunțate maxime de 31 grade C și minime de 17 grade C, marți vor fi maxime și minime de 26, respectiv 14 grade C, miercuri vor fi între 29 și 13 grade C, joi, între 25 și 11 grade C, cu mențiunea că sunt așteptate ploi, vineri și în weekendul următor vom avea maxime și minime de 18, respectiv 8 grade C și sunt anunțate ploi.

Vremea pe 7 (șapte zile) la munte. Prognoza meteo 30 septembrie-7 octombrie

Și la munte vremea va fi schimbătoare, cu soare și ploi în timpul săptămânii, dar și oscilații de temperatură. Luni, maximele vor atinge 25 grade C, marți vor fi între 18 și 7 grade C, miercuri între 23 și 2 grade C, joi între 18 și 6 grade C, cu mențiunea că va ploua, vineri și în wekend ploi și temperaturi ce se vor încadra între 8 și 2 grade C.

