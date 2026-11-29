Autoritățile au emis o avertizare pentru locuitorii Capitalei, după ce meteorologii au anunțat temperaturi deosebit de scăzute și nopți geroase. Bucureștiul și județul Ilfov se află sub cod galben începând de duminică, 29 noiembrie 2026, ora 10:00.

Atenționarea este valabilă până miercuri, 2 decembrie, la aceeași oră. ISU București-Ilfov a transmis mai multe recomandări pentru populație.

Cod galben de ger în București. Cât de mult vor scădea temperaturile

Iarna își face simțită prezența în Capitală încă de la sfârșitul lunii noiembrie. Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare cod galben de vreme deosebit de rece și nopți geroase, valabilă pentru București și Ilfov. Potrivit prognozei, temperaturile vor rămâne foarte scăzute în următoarele zile, inclusiv în timpul zilei.

Duminică, 29 noiembrie, maxima din București va fi cuprinsă între -2 și -1 grad Celsius, în timp ce minima va coborî până la valori de -8…-5 grade. Nici luni, 30 noiembrie, vremea nu se va încălzi. Meteorologii estimează temperaturi maxime de -2…-1 grad și minime cuprinse între -9 și -6 grade. Frigul va continua și la începutul lunii decembrie, când temperaturile nocturne ar putea coborî până la -10 grade Celsius. Pe lângă ger, Capitala se confruntă duminică și cu intensificări ale vântului, care pot accentua senzația de frig.

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Avertismentul ISU București-Ilfov. Ce recomandă autoritățile

Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov a transmis, pe pagina oficială de Instagram, o serie de recomandări pentru persoanele care urmează să petreacă timp în aer liber.

Autoritățile îi sfătuiesc pe bucureșteni să se îmbrace gros, de preferat în mai multe straturi, și să poarte încălțăminte adecvată temperaturilor scăzute, cu talpă antiderapantă. De asemenea, este recomandată evitarea expunerii prelungite la frig, în special dimineața și seara, când temperaturile sunt cele mai mici. O atenție deosebită trebuie acordată copiilor și animalelor de companie, care pot fi afectate de temperaturile foarte scăzute.

ISU recomandă și evitarea suprasolicitării rețelelor electrice prin folosirea simultană a mai multor consumatori de mare putere.

Gerul afectează mai multe regiuni ale României

Avertizarea emisă de ANM nu vizează doar Capitala. Codul galben de vreme deosebit de rece este valabil și pentru Transilvania, Moldova, Maramureș, Oltenia, Muntenia și Dobrogea continentală. În aceste regiuni, temperaturile minime vor coborî, în general, până la valori cuprinse între -18 și -10 grade Celsius.

În sudul, estul și local în centrul țării, temperaturile vor rămâne negative și pe parcursul zilei. Atenționarea meteorologică este valabilă până miercuri, 2 decembrie 2026, ora 10:00, însă autoritățile recomandă populației să urmărească actualizările prognozei meteo.