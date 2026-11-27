Meteorologii au emis cod galben de ninsori și viscol, inclusiv în București. În Oltenia, stratul de zăpadă va depăși izolat 25 de centimetri, iar temperaturile vor coborî până la -10 grade.

România se pregătește pentru un nou episod de iarnă. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis mai multe avertizări Cod galben de ninsori și viscol, valabile până duminică, 29 noiembrie.

Bucureștiul și mai multe județe din sudul țării vor fi afectate de vânt puternic și ninsoare viscolită. În Oltenia, meteorologii anunță un strat de zăpadă de până la 25 de centimetri și chiar mai mult, izolat. Vremea se va răci accentuat, iar minimele vor ajunge la -10 grade Celsius.

Cod galben de ninsori și viscol în România, inclusiv în București

Vremea se schimbă în România, iar meteorologii anunță ninsori, viscol și temperaturi tot mai scăzute. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteo și mai multe avertizări Cod galben, valabile până duminică seara, 29 noiembrie.

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Printre zonele afectate se numără Bucureștiul și mai multe județe din sudul țării. În Oltenia, stratul de zăpadă va ajunge la 15-20 de centimetri și va depăși izolat 25 de centimetri. În același timp, temperaturile vor coborî până la -10 grade Celsius.

Potrivit ANM, informarea meteorologică este valabilă din 27 noiembrie, ora 10:00, până pe 29 noiembrie, ora 20:00. În acest interval, precipitațiile vor cuprinde treptat mai multe regiuni. În unele zone vor fi ploi și lapoviță, iar în altele va ninge. Vântul va sufla cu putere, va viscoli zăpada și va reduce vizibilitatea.

Ninsorile se extind în sudul țării. Ce zone vor fi afectate

Primele ninsori sunt așteptate în jumătatea nordică a Moldovei și în estul Transilvaniei. Pe parcursul zilei de vineri, 27 noiembrie, precipitațiile vor fi predominant sub formă de ninsoare în aceste regiuni. Din cursul serii, va ninge în cea mai mare parte a Moldovei, unde se va depune un strat de zăpadă de aproximativ 4-8 centimetri.

Situația se va schimba și în sudul țării. Din după-amiaza zilei de sâmbătă, 28 noiembrie, ninsorile vor ajunge în aceste regiuni. În Oltenia, dar și în unele zone din sudul și sud-vestul Munteniei, stratul de zăpadă va avea, în general, 5-10 centimetri. Izolat, acesta poate depăși 15 centimetri.

Ninsorile vor continua și la munte. În special în Carpații Meridionali, meteorologii estimează că se va depune un strat nou de zăpadă de 5-10 centimetri.

Vântul va începe să se intensifice din noaptea de vineri spre sâmbătă. La început, rafalele vor afecta regiunile sud-estice, apoi și sudul țării și zona Carpaților de Curbură. Viteza vântului va ajunge, în general, la 50-70 km/h. În zonele afectate, ninsoarea va fi viscolită, iar vizibilitatea va scădea.

Primul Cod galben de ninsori și vânt intră în vigoare în noaptea de vineri spre sâmbătă

ANM a emis o primă atenționare Cod galben, valabilă în intervalul 28 noiembrie, ora 02:00 – 28 noiembrie, ora 15:00. Avertizarea vizează intensificări ale vântului și ninsori slabe, temporar viscolite.

Sunt vizate Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei și sudul Moldovei. În aceste regiuni, vântul va avea rafale de 50-70 km/h.

În județele Vrancea, Galați și Brăila va ninge slab, dar vântul va viscoli zăpada. Vizibilitatea va scădea sub 100 de metri, ceea ce poate îngreuna circulația.

Cod galben de viscol în București și în mai multe județe din sudul țării

O a doua atenționare Cod galben va intra în vigoare sâmbătă, 28 noiembrie, la ora 15:00, și va fi valabilă până duminică, 29 noiembrie, la ora 10:00.

De această dată, avertizarea vizează și Capitala. Sunt vizate județele Teleorman, Giurgiu, Călărași și Ilfov, municipiul București, dar și unele zone din județele Ialomița și Constanța.

În aceste regiuni, vântul va continua să sufle cu rafale de 50-70 km/h. Temporar, acesta va fi însoțit de ninsoare și viscol. Cantitățile de precipitații vor ajunge la 5-15 litri pe metru pătrat și, izolat, la 20 de litri pe metru pătrat în sudul Munteniei.

Meteorologii avertizează că vizibilitatea va scădea local sub 100 de metri. Astfel, șoferii care circulă în zonele vizate trebuie să fie atenți la condițiile de drum.

Ninsori abundente în Oltenia. Zăpada va depăși 25 de centimetri în unele zone

Cele mai mari cantități de zăpadă sunt așteptate în Oltenia. Pentru județele Mehedinți, Dolj și Olt a fost emisă o atenționare Cod galben de ninsori consistente și viscol.

Aceasta va fi valabilă din 28 noiembrie, ora 15:00, până pe 29 noiembrie, ora 10:00. În acest interval, stratul de zăpadă va ajunge la 15-20 de centimetri și va depăși izolat 25 de centimetri.

Vântul va avea rafale de 45-50 km/h și va viscoli ninsoarea. Vizibilitatea va scădea sub 100 de metri, potrivit avertizării ANM.

Temperaturile scad până la -10 grade Celsius. Unde va fi cel mai frig

Pe lângă ninsori și viscol, România va avea parte și de o răcire accentuată. În noaptea de sâmbătă spre duminică, temperaturile vor coborî sub zero grade în cea mai mare parte a țării.

Cele mai scăzute valori sunt prognozate în estul Transilvaniei, unde minimele vor ajunge în jurul valorii de -10 grade Celsius.

Nici pe parcursul zilei de duminică vremea nu se va încălzi prea mult. Temperaturile maxime vor rămâne negative în estul, sudul și centrul țării. În nordul Moldovei și în zonele depresionare, valorile termice vor coborî chiar până la -6 grade Celsius.

ANM precizează că avertizările meteorologice pot fi actualizate în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor. Șoferii și persoanele care locuiesc în zonele vizate sunt sfătuiți să urmărească informările oficiale, mai ales în intervalele în care sunt anunțate ninsori și viscol.

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