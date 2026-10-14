Vremea din România ar putea deveni mai rece în a doua parte a lunii octombrie, după ce modelele meteorologice au modificat scenariile pentru următoarele săptămâni.

Vremea se schimbă în România! Un anticiclon scandinav ar putea aduce un val de aer rece și precipitații. Cum arată prognozele | Shutterstock

Modelul climatic american CFS a renunțat la prognoza anterioară și s-a aliniat estimărilor celorlalte modele, care indică instalarea unui blocaj atmosferic în Europa. Acest tipar ar putea favoriza pătrunderea aerului rece spre estul continentului și Peninsula Balcanică, cu posibile efecte și asupra țării noastre.

Vremea se schimbă în România! Un anticiclon scandinav ar putea aduce un val de aer rece și precipitații

Potrivit analizelor meteorologice, schimbarea este asociată cu formarea unui anticiclon scandinav, care ar urma să se consolideze în zona Mării Nordului. Poziția acestuia ar putea influența circulația maselor de aer și ar favoriza transportul aerului rece pe flancul său estic, către România și regiunile învecinate.

Estimările actuale indică posibilitatea menținerii acestui tipar până spre începutul lunii noiembrie. Totuși, evoluția vremii va depinde de poziția, forma și persistența anticiclonului, iar prognozele se pot modifica pe măsură ce ne apropiem de perioada vizată.

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Ce înseamnă blocajul atmosferic și cum poate influența vremea din România

Circulația atmosferică europeană poate avea două tipare principale. În perioadele cu circulație activă, cunoscută și sub numele de zonalitate, sistemele ciclonice se deplasează relativ rapid, aducând schimbări frecvente ale vremii. În schimb, în timpul unui blocaj atmosferic, zonele de presiune ridicată se instalează și persistă în anumite regiuni, modificând traseul obișnuit al sistemelor meteorologice.

Atunci când un anticiclon se consolidează în nordul Europei, acesta poate favoriza coborârea aerului rece spre sud și sud-est. Pentru România, un asemenea scenariu poate însemna temperaturi mai scăzute decât cele obișnuite pentru perioada respectivă, dar și o probabilitate mai mare de precipitații, în funcție de configurația circulației atmosferice.

Blocajele nu aduc însă întotdeauna același tip de vreme. Unele episoade pot fi caracterizate de perioade secetoase, în timp ce altele pot favoriza ploi abundente. Un exemplu a fost octombrie 2025, când, după o lună septembrie foarte secetoasă, evoluția anticiclonilor și formarea unor cicloni mediteraneeni au contribuit la cantități importante de precipitații în sudul țării.

Un alt episod relevant a fost iulie 2026, când persistența anticiclonilor a favorizat temperaturi sub media perioadei și o vreme mai răcoroasă decât cea obișnuită pentru mijlocul verii.

În cazul actual, specialiștii urmăresc evoluția anticiclonului scandinav și modul în care acesta va influența circulația aerului deasupra Europei. Dacă blocajul se va menține și va avea o orientare favorabilă pătrunderii maselor de aer rece, România ar putea resimți o răcire semnificativă în următoarele săptămâni, arată meteoromania.ro.

Deocamdată, intensitatea răcirii și regiunile cele mai afectate rămân incerte. Evoluția modelelor meteorologice va fi urmărită în continuare, iar estimările ar putea fi actualizate spre finalul acestei săptămâni.