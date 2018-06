Copii senzaționali, cu talente nebănuite urcă diseară pe scena “Next Star”, în prima ediție a noului sezon

Cel de-al nouălea sezon “Next Star” aduce în această seară, de la ora 20.00, în fața juraților Lidia Buble, Pepe și Dorian Popa și a publicului, copii talentați la muzică, dans sportiv, stand-up comedy, street dance, circ, karate, pictură și... geografie, într-o ediție spectaculoasă și emoționantă prezentată de Dan Negru.

Diseară, pentru prima dată, pe scena de la “Next Star”, un copil va susține un număr de roast. Mai exact, Sara (8 ani), o fetiță talentată la actorie, îi va lua peste picior pe cei trei jurați și pe Dan Negru, spre amuzamentul celor prezenți. Ce reacții vor avea aceștia la ironiile Sarei, telespectatorii Antenei 1 vor vedea în această seară, de la ora 20.00.

În aceeași ediție vine și Radu (5 ani), un băiețel cu un IQ impresionant, care îi va lăsa cu gura căscată pe jurați cu demonstrația pe care o va face pe scena show-ului, dar și Irina (12 ani), o fetiță talentată la pictură și cu o poveste emoționantă, care susține că poate comunica cu îngerii. De asemenea, în deschiderea galei, pe scenă vor urca Omar Arnaout, Vanessa Marzavan, Rose-Marie Lanciu, Isabela Pamparău, Yasmina Butilă și Katia Cărbune, șase dintre câștigătorii “Next Star”.

Cei mai talentați copii din România vor veni la “Next Star”, în cel de-al nouălea sezon al show-ului prezentat de Dan Negru. Un sezon care promite să aducă în fața publicului copii senzaționali, cu talente nebănuite și povești impresionante. Fiecare dintre ei va încerca să-i convingă pe cei trei jurați, Lidia Buble, Pepe și Dorian Popa, că el este viitorul “Next Star” și va “lupta” pentru marele trofeu, în valoare de 20.000 de euro.

În acest sezon, în spatele scenei, copiii și părinții lor îl vor avea alături pe Șerban Copoț, un fel de stăpân al culiselor, care îi va descoase pe copii înainte și după ce aceștia coboară de pe scenă și care va simți alături de părinți emoția fiecărui număr artistic.

“Îmi plac performanțele de longevitate. „Next Star” a devenit cel mai longeviv kids show din istoria tv din România, împlinește cinci ani și sper să-i fac și majoratul, asemenea Revelionului”, spune Dan Negru, prezentatorul show-ului.

Un show care, de altfel, nu ar trebui ratat. “Și asta pentru că ne-am propus să aducem pe scenă momente spectaculoase, pentru că vom realiza ce înseamnă puterea unui copil atunci când vrea să lupte cu viața nedreaptă, pentru că vom descoperi România frumoasă și, de ce nu, pentru că părinții pot realiza, uitându-se la “Next Star”, că propriul lor copil are un talent la care nu s-ar fi gândit vreodată”, spune Dana Mladin, producătorul show-ului.

Cine sunt copiii care vor urca pe scenă în prima ediție a celui de-al nouălea sezon, telespectatorii Antenei 1 vor vedea diseară, de la ora 20.00, numai la “Next Star”, show-ul prezentat pentru al cincilea an consecutiv de Dan Negru.

