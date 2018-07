Emoție și lacrimi! Operat de două ori pe creier și în scaun cu rotile, Dragoș vrea să-și urmeze pasiunea: teatrul de păpuși

Demonstrație de magie și dresură de câini, momente muzicale și de dans, gimnastică cu umbrele și cercuri, teatru de păpuși, dar și acrobații la bară, toate fac parte dintr-un spectacol total, marca "Next Star", show-ul care a ajuns la UN MILION de subscriberi pe canalul pe YouTube.

Dar să ne oprim acum atenția asupra lui Dragoș, un puști de zece ani, din județul Dolj, care are o mare pasiune: teatrul de păpuși. E imobilizat într-un scaun cu rotile, însă zâmbetul de pe chipul lui e incredibil. E talentat și a dovedit-o în fața juriului "Next Star", dar și a telespectatorilor. S-a prezentat cu un număr foarte bine pus la punct, dar și extrem de emoționant.

"Până la patru ani, Dragoș a fost un copil normal. Într-o zi, am văzut că se clatină pe picioare. L-am dus la medic, l-au supus unor analize, iar diagnosticul a fost crunt: o tumoare rară. Are două intervenții pe creier și 23 de cure de citostatice, iar jumătate din cei zece ani i-a petrecut în spitale", povestește, în lacrimi, mama lui Dragoș, care mai are acasă încă cinci copii.



Printre lacrimile juraților, impresionați de povestea micuțului, își face loc și fericirea. Dragoș și mama sa au parte de numeroase surprize în platou. Fundația "Mereu Aproape" sare în ajutorul micuțului, oferind o sumă pentru tratament și recuperare.

Unde ne putem întâlni zi de zi :)

Site-ul emisiunii este http://a1.ro/next-star/ şi este updatat zilnic cu ştiri.

Canalul YouTube al emisiunii este aici >> https://www.youtube.com/user/NextStarA1

Pagina de Facebook este aici >> https://www.facebook.com/Next.Star.Antena1