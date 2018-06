Lidia Buble, impresionată de o fetiță talentată la pictură, care susține că poate comunica cu îngerii

Sâmbătă, 16 iunie, de la ora 20.00, la “Next Star”, vine Irina (12 ani), o fetiță frumoasă cu o poveste impresionantă. Are la activ peste 50 de expoziții de pictură, prima dintre ele la vârsta de trei ani. De altfel, sâmbătă, la “Next Star”, Irina va realiza în fața juraților Lidia Buble, Pepe și Dorian Popa o pictură mai specială, cu culori fluorescente.

Problemele de sănătate ale Irinei au început acum patru ani, când a avut un accident vascular cerebral. Tot în acea perioadă, s-a descoperit că fetița suferă de o trombofilie severă cu trei mutații genetice, o boală care neținută sub control poate să-i fie fatală. Irina este însă senină și blândă și spune că are încredere în Rafael, îngerul pe care i l-a trimis Dumnezeu și a cărui prezență o simte în permanență lângă ea.

“Când aveam opt sau nouă ani, am căzut și am început să plâng, iar Rafael a făcut o pietricică din lacrima mea, în care scrie Maria, dar numai eu pot să văd asta”, spune Irina.

“Irina este un copil binecuvântat. Doar un om care-l iubește pe Dumnezeu și care are permanent o legătură foarte puternică cu el poate să îi simtă prezența atât de intens”, e de părere Lidia Buble.

Ce îi oferă Irina Lidiei Buble și ce promisiune îi va face jurata fetiței, telespectatorii Antenei 1 vor vedea sâmbătă, 16 iunie, de la ora 20.00, în prima ediție a celui de-al nouălea sezon „Next Star”, prezentată de Dan Negru.

