Next Star, 22 mai 2021. George Constantinescu a cucerit publicul cu piesa "Au Înnebunit Salcâmii". Momentul lui a uimit jurații

La cei 11 ani, George Constantinescu a venit pe scena "Next Star" pregătit să îi surprindă pe cei trei jurați. Concurentul și-a adus cu el și bandana norocoasă, iar stilul său vestimentar a lăsat pe toată lumea cu gura căscată.

"Doamne, abia aștept să intru pe scenă. Pe scenă mă simt ca acasă", a mărturisit George Constantinescu.

Băiatul a urcat pe scenă încrezător și i-a salutat pe cei trei jurați în limba japoneză, lucru care i-a uimit.

Întrebat de Ștefan Bănică despre motivul care îl aduce în cadrul show-ului de talente, copilul le-a oferit un răspuns spontan: "Am venit la Next Star pentru că de mic ascultam Dan Bittman, îmi plăcea tot timpul să cânt și să dansez prin casă. Am venit la Next Star să îi încânt pe oameni și să îi distrez."

Loredana și Dorian Popa nu a putut să treacă cu vederea faptul că micuțul seamănă cu Dan Bittman.

"Fix mini Dan Bittman, am zis tot.", a spus Dorian Popa.

George Constantinescu, momentul care i-a ridicat în picioare pe jurați

Se pare că în această seară piesa "Au Înnebunit Salcâmii" i-a purtat noroc concurentului și i s-a potrivit de minune. George Constantinescu a trăit intens fiecare secundă petrecută pe scena "Next Star", lucru evident din prestația lui.

Finalul momentului a adus cu el o avalanșă de aplauze și a ridicat jurații în picioare. Ștefan Bănică și Loredana au fost extrem de impresionați de talentul memorabil al concurentului.

"Ești foarte bun! Ține minte, ești foarte bun!", a dezvăluit juratul.

"Ai o voce foarte bună, o interpretare, o pasiune! Pentru vocea ta, pentru carisma ta, în această seară, de la mine ai un DA", a spus Loredana.

George Constantinescu a primit 3 X DA și are posibilitatea de a se califica în Marea Finală.

Sezonul 10 al emisiunii „Next Star”, de la Antena 1, aduce suprize de proporții mari

Talent show-ul Next Star, prezentat de Dan Negru, a revenit pe micile ecrane ale telespectatorilor, cu un nou sezon şi cu o nouă generaţie de copii talentaţi, dar și curajoşi.

În fiecare sâmbătă seara, Dan Negru va aduce în fața celor de acasă, dar și a juraților Loredana, Ștefan Bănică și Dorian Popa, unii dintre cei mai talentaţi copii ai României. Co-prezentator este Șerban Copoț care, pe parcursul show-ului, se va afla în culise, alături de micii concurenți și de părinții lor.

Potrivit regulmentului, cei care obțin maxim trei de DA și cei care obțin minim doi de DA din partea juriului, în fiecare ediție de calificare, au posibilitatea de a merge în Marea Finala. Dupa votul inițial acordat de juriu pentru fiecare concurent/grup care evolueaza, la finalul fiecarei ediții de calificare toți cei care au obtinut maxim 3 și minim 2 voturi de DA vor fi invitați pe scena pentru a fi anunțat câștigătorul care merge în Marea Finala.

De asemenea, concurenții rămași în competiție, care au obținut minimum 2 voturi de DA și maxim 3 voturi de DA din partea juriului și care nu au fost declarați câștigători ai ediției de calificare respective, vor intra la votul publicului pentru șansa de a concura în Finala de Popularitate.

