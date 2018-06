Spectacol grandios în cea de-a doua ediție „Next Star”! Emoții uriașe pe muzică de fado, număr magic de contorsionism și dansuri unice!

Cea de-a doua ediție a celui de-al nouălea sezon “Next Star” a fost câștigată de Andreea (12 ani), din București, care i-a impresionat până la lacrimi pe cei trei jurați cu felul în care a interpretat o melodie fado. Andreea a cântat la “Next Star” în memoria tatălui ei, care și-ar fi dorit foarte mult să o vadă pe fiica sa pe această scenă.

“M-am simțit foarte bine pe scenă și sunt foarte fericită că am câștigat”, a spus aceasta, emoționată, la finalul serii.

“Andreea a fost pansament pentru suflet, în seara asta. Am avut încredere în ea, în talentul ei și sunt sigură că, de acolo, de Sus, tăticul ei se bucură la fel de tare pentru ea cum ne bucurăm noi. Merită din tot sufletul premiul acesta”, spune jurata Lidia Buble.

De asemenea, sâmbătă seara, la “Next Star”, s-a acordat și primul Golden Star al sezonului. Dorian Popa i-a înmânat Golden Star-ul său Biancăi (8 ani), o fetiță care i-a uimit pe cei trei jurați cu numărul său de contorsionism.

„Totul a fost la superlativ și sunt absolut sigur că am făcut cea mai bună alegere atunci când am dat Golden Star-ul”, spune Dorian Popa.

Copii talentați în diverse domenii au urcat sâmbătă seara pe scena emisiunii prezentate de Dan Negru. Au făcut demonstrații de acrobație, street-dance și sport urban, au cântat și au dansat, într-un show spectaculos și plin de emoție. Copiii l-au avut alături în culise pe Șerban Copoț, care i-a susținut și încurajat împreună cu părinții lor.

Cine sunt următorii concurenți care își vor demonstra talentul în fața juraților și a publicului, telespectatorii Antenei 1 vor afla sâmbăta viitoare, de la ora 20.00, într-o nouă ediție a show-ului “Next Star”, prezentata de Dan Negru.

