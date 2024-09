Podcastito Express sezon 3, episodul 4. Cum s-au cunoscut Nicolai Tand și Sorin Brotnei. De ce nu a mers chef-ul cu soția lui

Nicolai Tand și Sorin Brotnei de la Asia Express, sezonul 7 au povestit cum s-au cunoscut, în urmă cu 10 ani. Care este motivul pentru care bucătarul nu a vrut să plece alături de soția lui pe Drumul Zeilor.

Pe Nicolai Tand și Sorin Brotnei îi leagă o frumoasă prietenie care durează de aproape un deceniu. După ce au realizat că au o mulțime de lucruri în comun, cei doi au decis să devină familie, iar chef-ul de la Neatza este nașul de cununie a fostului solist de la trupa Akcent. Invitați în episodul 3 de Podcastito, sezonul 3, aceștia au dezăluit și cu au decis să plece împreună în aventura de pe Drumul Zeilor.

Cum s-au cunoscut Nicolai Tand și Sorin Brotnei de la Asia Express, sezonul 7. Motivul pentru care chef-ul nu a vrut să plece cu soția lui pe Drumul Zeilor

Nicolai Tand și Sorin Brotnei de la Asia Express, sezonul 7 s-a cunoscut pentru prima dată, în urmă cu 10 ani, într-un mod cu totul inedit. Cei doi concurenți au spus întrega poveste la Podcastito.

„Ne-am întâlnit în Maramureș prima dată. La o discotecă și a apărut el. Și unul dintre ospătari uite-l pe ăla de la Akcent. I-am zis că și eu sunt din Maramureș. Era înconjurat de vreo șapte fete, sincer. A doua oară ne-am întâlnit la taxe și impozite”, a dezvăluit bucătarul.

„Zici că e banc. Un chef bucătar și un băiat de la Akcent intră la taxe și impozite”, a fost reacția lui Cătălin Bordea când a aflat totul.

„Apoi am fost cu niște prieteni la tine acasă și după aia ne-am tot văzut. Și asta a fost cu 9-10 ani în urmă”, a adăugat și Sorin Brotnei.

De asemenea, pe cei doi îi leagă și simțul umorului și nu au ezitat să glumească pe seama modului în care au ajuns să facă echipă în Asia Express, sezonul 7.

„La mine a venit propunerea. Mi s-a mai zis, dar eu am făcut Asia Expess. Vreo 30 de ani, am zis că nu mă mai duc”, a spus Nicolai Tand.

„După, Nicolai mi-a propus și mi-a zis: Nu vii cu tu cu mine? Că n-am cu cine. Și m-am simțit speial și m-am dus”, a spus Sorin Brotnei râzând.

Întrebat de ce nu a ales să meargă cu soția pe Drumul Zeilor, Nicolai a dezvăluit deși a luat în considerare această variantă, aceasta a rămas acasă alături de copiil lor. Mai mult, bucătarul a spus că văzându-i pe Cătălin Rizea și Adda, a dat un pas înapoi.

„Nevastă-mea e cu confortul A zis unde să mă duc eu acolo? Unde las copiii? Am discutat. În prima faza am zis că mergem în familie. Dar când i-am văzut pe Rizea și pe restul, am zis să nu. Dacă nu erau ei, poate făceam și eu pasul ăsta. S-au fript ei, am zis hai să nu mă frig și eu”, a declarat el la Podcastito, sezonul 3 episodul 3.

Cătălin Bordea și Nelu Cortea comentează cele mai tari faze de la Asia Express la Podcastito Express, pe AntenaPLAY

Câștigătorii sezonului 5 America Express au revenit la savurosul podcast de pe AntenaPLAY pentru a continua seria discuțiilor spumoase, de data aceasta despre cele mai tensionate și amuzante momente ale sezonului 7 Asia Express.

Astfel, în fiecare săptămână, Cătălin Bordea și Nelu Cortea se întâlnesc pentru a comenta cele mai tari faze ale competiției. Gazdele vor avea ca invitați concurenți ai sezonului 7 Asia Express, discuțiile pline de umor aducând totodată informații neștiute de pe parcursul cursei, dezvăluite aici în exclusivitate.

„Abia aștept să ne adunăm din nou la o dezbatere atentă despre tot ce se întâmplă la Asia Express. N-am de gând să ratez vreun detaliu important, vom scana toate mișcările concurenților și îi vom lua la întrebări pentru că... oamenii trebuie să știe că pe Drumul Zeilor sunt foarte atent vegheați”, a spus Nelu Cortea.

„Mă bucur foarte tare că ne reîntâlnim la Podcastito. America Express a fost pentru noi o super-experiență și, la fiecare sezon, sunt foarte curios să văd peripețiile noilor echipe și să descopăr provocările lor, întrebându-mă ce aș fi făcut în locul lor. Anul acesta traseul este extrem de interesant, iar eu abia aștept să pot trăi prin ochii concurenților măcar o fărâmă din aventura lor în Asia Express”, a declarat Cătălin Bordea.

Podcastito Express le oferă telespectatorilor detalii inedite despre ce s-a văzut și nu s-a văzut la televizor – dezvăluind astfel noi povești surprinzătoare și situații neașteptate ce încap cu greu în cele patru ediții săptămânale ale reality show-ului de la

Antena 1.