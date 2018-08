Cătălin Oprișan, văcar pentru o zi: "Am strâns și bălegarul de la vacă. Și m-am dus acolo ca mireasa"

Adriana Trandafir, Carmen Tănase, Nicolai Tand și Cătălin Oprișan formează echipa de vedete a lui Nea Mărin din cea de-a șasea ediție a reality show-ului „Poftiți la Nea Mărin".

Dacă la greblat plaja s-a cam sustrat și și-a luat-o pe cocoasă de la Nea Mărin cu a sa joardă "magică", de data aceasta Cătălin Oprișan a pus serios osul la muncă.

Ajuns în grajd, la propriu, Cătălin a fost pus să curețe bălegarul de la vaci, căci, cităm din Nea Mărin, "el oricum nu prea a avut de-a face cu astfel de treburi".

Și ce să vezi? Pare că s-a descurcat de minune și și-a dus la îndeplinire sarcina primită. Curat lună! Locul, nu el! "Am avut un tricou alb, am venit ca mireasa, nu mai am ce face cu el. Dar măcar se vede că am muncit", exclamă, asudat, al nostru Oprișan.

Unde ne putem întâlni zi de zi :)

Site-ul emisiunii este https://a1.ro/poftiti-la-nea-marin

Canalul YouTube al emisiunii este aici >> http://www.youtube.com/Antena1AntenaTVGroup.

Pagina de Facebook este aici >> https://www.facebook.com/poftitipelanoiantena1