Poftiți la circ, 24 februarie 2021. Număr de dans special, în premieră. Cum au uimit publicul ”cei trei care au speriat vestul”

Edi Stancu, alături de Alex și de Ivan și unul dinte circari au reușit să facă un număr senzațional pe scena circului Bellucci, sub atena coordonare a lui Nea Marin: "Am vibrat toți împreună, n-am avut nicio greșeală, am mers brici, ne-am conectat și am rezonat. Foarte frumos, sunt foarte fericit!", spune Edi Stancu.

Deși au repetat doar două zile, cei trei au reușit să facă un număr de excepție în fața spectatorilor veniți să vadă vedetele cum își arată măiestria talenteleor.

"În costumele tradiționale românești am simțit că sunt parte a unei povești românești. A fost un sentiment foarte frumos", spune Ivan.