Poftiți pe la noi: Poftiți la târg, 13 decembrie 2022. Tânărul care i-a atras atenția Andreei Tonciu la fabrică: „Am o soră”

În ediția din 13 decembrie 2022 a emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la târg, vedetele au ajuns la fabrica de bomboane „Bucuria”, acolo unde au „învățat” despre procesul de fabricare a dulciurilor. Află din rândurile de mai jos pe cine au întâlnit Capet și Andreea Tonciu, dar și ce „propunere” i-a făcut vedeta tânărului.

Capet și Andreea Tonciu, reacție neașteptată când au aflat cine este fiul acționarului principal al fabricii de bomboane la Poftiți pe la noi: Poftiți la târg, ediția din 13 decembrie 2022

În fabrica de bomboane „Bucuria”, Andreea Tonciu și Capet au făcut cunoștință cu „feciorul acționarului principal”. Deși nea Marin o lăudase, mai devreme, pe Andreea Tonciu, că e tare cuminte și pusă pe treabă de când a devenit mamă, se pare că vechile obiceiuri nu dispar.

Andreea Tonciu l-a luat la „interogatoriu” pe băiat. Ce propunere i-a făcut acestuia:

„Pe tine te căutam! Câți ani ai?”, a întrebat Andreea./„Am 23 de ani.”, a răspuns băiatul, deși vorbea mai mult în limba engleză.

„Am o soră acasă, în România, o soră frumoasă. O soră deșteaptă. O cheamă Lorena. Poți să încerci, nicio problemă.”, a fost „propunerea” Andreei Tonciu.

Ce trebuie să știi despre noul sezon Poftiți pe la noi: Poftiți la târg

Nea Marin revine la Antena 1 cu o nouă invitație pentru telespectatori: Poftiți pe la noi! Poftiți la târg. Sezonul acesta, vedetele sunt puse la treabă pentru a organiza, în fiecare zonă în care ajung, un târg dedicat meșteșugarilor din acea parte de țară. Nu vor lipsi nici spectacolele de final, puse la punct cu rigurozitate de Nea Marin.

În premieră pentru show, filmările ajung în acest sezon și în Republica Moldova, mai exact pe lângă Orhei și la Cricova. Călătoria continuă apoi la Piatra Neamț, Câmpulung Moldovenesc, Bistrița și Negrești-Oaș. Printre vedetele care sunt gata să-i țină piept lui Nea Marin se numără Ruby, Adriana Trandafir, Iulia Albu, Adda și Cătălin Rizea, Cătălin Cazacu, Patrizia sau Andreea Antonescu.

“Pentru mine a fost unul din cele mai interesante sezoane și mă bucur foarte mult că scopul nostru a fost acela de a descoperi meșteșugari, tradiții, oameni care duc obiceiul mai departe. Sunt fericit că am organizat aceste târguri pentru ei și i-am ajutat să promoveze tot ce zona lor are mai frumos de oferit. Liviu și Andrei au fost lângă mine și, cu toate comentariile lor, m-au ajutat să ducem treaba la bun sfârșit. A fost prima oară când am reușit să ajungem în Republica Moldova, am găsit datini extraordinare și o mâncare…nici nu am cuvinte! Sezonul ăsta a mai venit cu o premieră, deloc plăcută pentru mine. În ultima zi de filmare am ajuns la spital, o să vedeți exact ce s-a întâmplat!”, a declarat Nea Marin.

Poftiți pe la noi! Poftiți la târg se vede la Antena 1 și pe AntenaPlay, în fiecare luni, marți și miercuri de la ora 20.30