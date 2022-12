Poftiți pe la noi: Poftiți la târg, 13 decembrie 2022. Tensiuni între vedete. Dansul Andreei Tonciu a destins atmosfera

Adda și Cătălin Rizea au avut parte de momente critice. Oboseala i-a făcut pe cei doi soți să-și împartă replici acide. Află din rândurile de mai jos ce s-a întâmplat și cum a arătat dansul Andreei Tonciu, prin care a încercat să relaxeze puțin spiritele din casa Poftiți pe la noi: Poftiți la târg.

Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu l-au sculptat pe nea Marin din lut la Poftiți pe la noi: Poftiți la târg, ediția din 13 decembrie 2022: „Știi câți nervi am?”

Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu au ajuns într-o nouă locație, mai exact, la un centru de sculptură, unde au avut parte de o surpriză:

„Erau mai multe statuete, busturi și bineînțeles, imaginea care ne-a bulversat un pic, era bustul lui nea Marin în lut. Semăna un pic, dar mai avea nevoie de câteva retușuri, ca să fie exact bustul lui nea Marin.”, a fost replica lui Liviu Vârciu, acela fiind și momentul în care pe cei doi i-a „fulgerat” o idee.

De asemenea, ploaia le-a venit în ajutor celor două vedete, care au trebuit să refacă bustul:

„Vrem să facem această statuetă să arate ca nea Marin.”, a spus Liviu Vârcu./„Am încercat să-i facem urechile, i-am pus păr în nas, în urechi, că are și i-am mai pus coarnele, pentru că așa îl vedem noi, ele sunt acolo, da nu le vedeți voi.”, au fost explicațiile lui Liviu și Andrei.

Gazda emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la târg nu era pregătită pentru așa ceva. Cu toate acestea, nea Marin a „gustat” gluma băieților:

„Știi câți nervi am? Prin câte am trecut. Măcar să fie ceva bun!”, a spus nea Marin, în timp ce îi urechea pe Liviu și Andrei./„Mai mult seamănă cu tine decât cu mine. Uite e chelios!”

Tensiuni între Adda și Cătălin Rizea la Poftiți pe la noi: Poftiți la târg, ediția din 13 decembrie 2022. Ce a spus acesta despre Capet

Proba stupului de albine le-a obosit pe vedete. Însă, activitatea l-a nimerit pe Capet, deoarece vedeta a mărturisit că este familiară cu ocupația pe care o învățate de la tatăl lui:

„Cătălin a început să se uite cam așa: <<da de unde știi?>>. Și aici mă simțeam foarte bine, pentru că dețineam o grămadă de informații.”, a mărturisit Capet./„Uite, mă, câte știi!”, a exclamat Adda.

Când au ajuns la cazare, Adda și Cătălin au avut de împărțit câteva replici. Cântăreața i-a sugerat soțului să se miște mai repede, pentru că erau în întârziere:

„Du-te odată că vin și eu și nu avem loc la baie!”, a fost îndemnul Addei, la care Cătălin Rizea a reacționat imediat: „Nu mă face cu nervii și așa m-a enervat Capet azi. Când vorbești cu mine să taci!”, au fost vorbele tăioase ale lui Cătălin îndreptate către Adda și Capet.

„Eram epuizați de-a dreptul, pentru că se întâmplaseră deja destule acțiuni, noi nu mâncasem până la ora aia, eram înfometați și evident că ne venea să ne strângem de gât unul pe celălalt.”, a mărturisit Capet.

Cum a încercat Andreea Tonciu să își înveselească colegii la Poftiți pe la noi: Poftiți la târg, ediția din 13 decembrie 2022

Înainte de a trece la o altă serie de probe, nea Marin le-a „invitat” pe vedetele de la Poftiți pe la noi: Poftiți la târg la masă. Însă, ce s-a gândit să facă Andreea Tonciu, ca să mai învioreze spiritele: să danseze:

„Eram și eu puțin leșinată, dar am zis <<băi, haide să ne trezim puțin, că parcă sunteți morți>>. Se auzea muzică puțin în mașină și am zis: <<dă drumu la muzică!>>. Era o melodie care-mi plăcea mie și am început și eu să dansez, cum îmi place mie să mă trezesc”, a spus Andreea Tonciu.

Ce trebuie să știi despre noul sezon Poftiți pe la noi: Poftiți la târg

Nea Marin revine la Antena 1 cu o nouă invitație pentru telespectatori: Poftiți pe la noi! Poftiți la târg. Sezonul acesta, vedetele sunt puse la treabă pentru a organiza, în fiecare zonă în care ajung, un târg dedicat meșteșugarilor din acea parte de țară. Nu vor lipsi nici spectacolele de final, puse la punct cu rigurozitate de Nea Marin.

În premieră pentru show, filmările ajung în acest sezon și în Republica Moldova, mai exact pe lângă Orhei și la Cricova. Călătoria continuă apoi la Piatra Neamț, Câmpulung Moldovenesc, Bistrița și Negrești-Oaș. Printre vedetele care sunt gata să-i țină piept lui Nea Marin se numără Ruby, Adriana Trandafir, Iulia Albu, Adda și Cătălin Rizea, Cătălin Cazacu, Patrizia sau Andreea Antonescu.

“Pentru mine a fost unul din cele mai interesante sezoane și mă bucur foarte mult că scopul nostru a fost acela de a descoperi meșteșugari, tradiții, oameni care duc obiceiul mai departe. Sunt fericit că am organizat aceste târguri pentru ei și i-am ajutat să promoveze tot ce zona lor are mai frumos de oferit. Liviu și Andrei au fost lângă mine și, cu toate comentariile lor, m-au ajutat să ducem treaba la bun sfârșit. A fost prima oară când am reușit să ajungem în Republica Moldova, am găsit datini extraordinare și o mâncare…nici nu am cuvinte! Sezonul ăsta a mai venit cu o premieră, deloc plăcută pentru mine. În ultima zi de filmare am ajuns la spital, o să vedeți exact ce s-a întâmplat!”, a declarat Nea Marin.

Poftiți pe la noi! Poftiți la târg se vede la Antena 1 și pe AntenaPlay, în fiecare luni, marți și miercuri de la ora 20.30.