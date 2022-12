Poftiți pe la noi: Poftiți la târg, 13 decembrie 2022. Vedetele l-au enervat pe nea Marin. Gazda emisiunii, la un pas să plângă

În ediția din 13 decembrie 2022 a emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la târg, Nea Marin le-a „săltat” pe vedete de la masă și le-a trimis la treabă. Gazda emisiunii a avut să le reproșeze și câteva vorbe grele. Află din rândurile de mai jos care a fost motivul pentru care nea Marin și-a ieșit din minți:

„Eu vă respect, vă iubesc, dar când văd atâta dezorganizare totală și eu trebuie să organizez și asta, mă apucă dracii!”, a spus nea Marin.

Nervii au atins cote maxime la Poftiți pe la noi: Poftiți la târg, ediția din 13 decembrie 2022. Ce au făcut vedetele

Nea Marin le-a reproșat vedetelor de la Poftiți pe la noi: Poftiți la târg că sunt lipsite de implicare. De-a dreptul nervos, gazda emisiunii a pornit la pas, lăsând vedetele în urmă și pline de întrebări. Iată cum au sunat replicile contradictorii pe care și le-au adresat:

„Da unde mergem acum, că nu înțeleg? Păi când ajung acolo, nu mai am chef de niciun dans.”, a spus Liviu Vârciu./„Cu o pungă în mână, cu o traistă în mână, a luat o viteză de nu-l mai prindeai.”, a spus Cătălin Rizea despre nea Marin.

„De ce ați venit aici?! Toată lumea mă întreabă, ce harababură e aici, atâtea întrebări!”, a spus, deranjat, nea Marin.

Nea Marin și vedetele au primit o vizită din partea unui personaj istoric la Poftiți pe la noi: Poftiți la târg, ediția din 13 decembrie 2022. Gazda emisiunii, la un pas să plângă

După repetiția coregrafiei, vedetele de la Poftiți pe la noi: Poftiți la târg au crezut că pot pleca la cazare. Însă, fericirea nu a durat mult timp, pentru au aflat că vor mai avea parte de o surpriză, mai exact de un invitat special:

„La un moment dat, văd că intră cineva îmbrăcat într-o ținută de rege, cu o coroană pe cap, cu o sabie în mână, nu înțelegeam ce-i cu el.”, a povestit Cătălin Rizea./„Când colo, era Ștefan cel Mare.”, a spus Adda.

„A venit la mine și a început să recite. Ne-a copleșit. Mă uitam de la o jumătate de metru la el și aveam impresia că e chiar Ștefan cel Mare lângă mine.”, a spus nea Marin, complet emoționat./„Atât de mult mi-a plăcut tot ce s-a întâmplat cu această surpriză, încât eu mi-aș dori să-l aduc în spectacolul nostru.”/„Discursul ne-a făcut piele de găină!”, a spus Cătălin Rizea.

Ce trebuie să știi despre noul sezon Poftiți pe la noi: Poftiți la târg

Nea Marin revine la Antena 1 cu o nouă invitație pentru telespectatori: Poftiți pe la noi! Poftiți la târg. Sezonul acesta, vedetele sunt puse la treabă pentru a organiza, în fiecare zonă în care ajung, un târg dedicat meșteșugarilor din acea parte de țară. Nu vor lipsi nici spectacolele de final, puse la punct cu rigurozitate de Nea Marin.

În premieră pentru show, filmările ajung în acest sezon și în Republica Moldova, mai exact pe lângă Orhei și la Cricova. Călătoria continuă apoi la Piatra Neamț, Câmpulung Moldovenesc, Bistrița și Negrești-Oaș. Printre vedetele care sunt gata să-i țină piept lui Nea Marin se numără Ruby, Adriana Trandafir, Iulia Albu, Adda și Cătălin Rizea, Cătălin Cazacu, Patrizia sau Andreea Antonescu.

“Pentru mine a fost unul din cele mai interesante sezoane și mă bucur foarte mult că scopul nostru a fost acela de a descoperi meșteșugari, tradiții, oameni care duc obiceiul mai departe. Sunt fericit că am organizat aceste târguri pentru ei și i-am ajutat să promoveze tot ce zona lor are mai frumos de oferit. Liviu și Andrei au fost lângă mine și, cu toate comentariile lor, m-au ajutat să ducem treaba la bun sfârșit. A fost prima oară când am reușit să ajungem în Republica Moldova, am găsit datini extraordinare și o mâncare…nici nu am cuvinte! Sezonul ăsta a mai venit cu o premieră, deloc plăcută pentru mine. În ultima zi de filmare am ajuns la spital, o să vedeți exact ce s-a întâmplat!”, a declarat Nea Marin.

Poftiți pe la noi! Poftiți la târg se vede la Antena 1 și pe AntenaPlay, în fiecare luni, marți și miercuri de la ora 20.30.