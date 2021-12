Nicolai Tand, Oase, Sony, Babană, Florin Ristei și Ilona Brezoianu, la „Poftiţi pe la noi: Poftiţi prin ţară!”, astăzi, la Antena1

Noul primar al comunei Malaia, județul Vâlcea, va fi nimeni altul decât însuși Nea Mărin: „Am ajuns la Malaia și nu în vizită, nu turist. Preiau funcția de primar cinci zile ca să organizez un târg. Și am alături niște oameni extraordinari”.

Cum vor reacționa Nicolai Tand, Oase, Sony, Babană, Florin Ristei și Ilona Brezoianu în fața provocărilor impuse de Nea Mărin la „Poftiţi pe la noi: Poftiţi prin ţară!”

Și pentru că rolul de primar al lui Nea Mărin vine cu mari resposabilități și vedetele vor avea de îndeplinit diverse sarcini importante, care îi vor scoate constant din zona de confort.

Dacă Nicolai Tand, Oase și Sony deja sunt obișnuiți să muncească alături de Nea Mărin, Babană, Florin Ristei și Ilona Brezoianu vor avea parte de o experiență nouă, cu totul și cu totul inedită.

”E prima dată când vin la Nea Mărin și sunt extrem de încântată. Mi se pare o experiență genială. Știam că are energie, dar nu mă așteptam ca din prima dimineață să mă aștepte cu bățul la ușă. Eu am crezut că nu este adevărat ce se întâmplă!”, va mărturisi Ilona.

Cum se vor descurca vedetele să organizeze un târg de promovare al tradiției locale de la zero, în stricta supraveghere a primarului Nea Mărin, telespectatorii Antena 1 pot afla astăzi, mâine și poimâine, de la 20:30, la „Poftiţi pe la noi: Poftiţi prin ţară!”.