Poftiți pe la noi: Poftiți în Bulgaria, 16 ianuarie 2024. Diana Bulimar și Sonny, schimb de replici acide, la bucătărie

Diana Bulimar și Sonny Medini au avut parte de un schimb de replici destul de acid în bucătărie, la Poftiți pe la noi: Poftiți în Bulgaria, 16 ianuarie 2024. Iată ce s-a întâmplat.

Diana Bulimar și Jean Gavril nu au fost mulțumiți de faptul că Sonny Medini a tras din nou chiulul în bucătărie, unde Nea Marin i-a trimis pentru a munci. Însă sportiva nu a putut să-și ascundă nemulțumirea și a spus lucrurilor pe nume.

Diana Bulimar și Sonny Medini, schimb de replici dur în bucătărie, la Poftiți pe la noi: Poftiți în Bulgaria, 16 ianuarie 2024. De la ce a pornit micul „conflict”

Diana Bulimar a fost supărată pe Sonny Medini din cauza faptului că el nu a vrut să-și facă treburile din bucătărie, unde Nea Marin i-a trimis, iar ea i-a spus verde în față ceea ce a gândit.

Sonny Medini s-a scuzat că nu lucrează fiindcă el controlează tot și știe că ea și Jean Gavril sunt oameni muncitori care își fac bine treabă. Iată ce a ținut să-i spună Diana Bulimar acestuia:

„Nu știu să gătesc și am profitat de Diana și Jean Gavril că sunt muncitori”, spune Sonny Medini.

„Sonny, tu ce muncești?”, întreabă Diana Bulimar.

„Controlez tot”, spune Sonny Medini.

„Freci menta? De ce nu muncești? Ce cauți aici? Deci nici nu vrei să mănânci după”, spune Diana Bulimar.

„Echipa face bine, vă ocupați voi!”, spune Sonny Medini.

„Aa, te zic”, spune Diana Bulimar.

Ce trebuie să știi despre noul sezon Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea

Nea Mărin revine la Antena 1 cu un nou sezon al emisiunii Poftiți pe la noi!, ce va fi difuzat în fiecare luni, marţi şi miercuri, de la ora 20:30. Astfel, nu mai puțin de 24 de vedete vor fi puse la treabă, iar alături de Nea Mărin vor fi, și de această dată, Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu, dar și Sonny Medini și Rikito Watanabe.

Nea Mărin, alături de vedete, va străbate cele mai frumoase locuri din Dobrogea, o zonă care, așa cum a declarat chiar el, îi este foarte dragă: „Mă bucur că în acest sezon am ajuns și am descoperit Dobrogea, o zonă care mie îmi place foarte tare!”.

Mereu în căutare de locuri spectaculoase, dar și dornic de a descoperi obiceiurile și tradițiile fiecărei zone, Nea Mărin nu s-a oprit aici și a trecut granița la vecinii bulgari: „Dacă tot eram acolo, am trecut granița și în Bulgaria, ca să vedem cu ochii noștri de ce sunt românii atât de atrași de ofertele vecinilor. Am văzut de toate, și bune, și rele, și abia aștept să le descopere și cei de acasă.Așa cum s-a întâmplat în ultimele ediții, scopul nostru a fost acela de a pune vedetele la treabă și de a organiza spectacole pentru comunitățile în care am ajuns, spectacole care să promoveze și care să aducă bucurie oamenilor din zonele pe care le-am vizitat”, a declarat Nea Mărin.

„Pentru mine, nu a fost deloc un sezon liniștit, pentru că a mai apărut o problemă în viața mea: Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu au început să mi se pară ascultători, după ce i-am cunoscut pe Rikito Watanabe și Sonny Medini. Ce pot să vă spun e că mi-au mâncat zilele. O să vedeți și de ce!”, a mai spus Nea Mărin despre cele patru “ajutoare” ale sale.