Poftiți pe la noi: Poftiți în Bulgaria, 16 ianuarie 2024. Povestea uimitoare a românului care conduce un imperiu în Albena

Vedetele prezente în această săptămână la Poftiți pe la noi: Poftiți în Bulgaria, 16 ianuarie 2024 au avut parte de o mare surpriză după ce l-au cunoscut pe domnul Dima Pusnava, un director de hotel din Albena care lucrează în acel hotel de foarte mulți ani.

Domnul Dima le-a povestit vedetelor că proprietarul acelor localuri din Albena este un miliardar bulgar care a investit foarte mulți bani și care a reușit să facă din Albena una dintre cele mai dorite stațiuni maritime.

Domnul Dima a vorbit despre cât de dorită este stațiunea Albena de către români și cum arată plajele de acolo, explicându-le că proprietarul hotelului unde el muncește deține toată Albena. Iată ce poveste de viață are acesta:

„E sunt Dima, unul dintre directorii de aici de la Albena, un român. Piața aici e pe primul loc. Sunt mulțumiți turiștii aici, avem o plajă de 4 kilometri lungime, 200 metri largă, avem blue flag, cea mai curată plajă. Avem 33 de hoteluri numai în Albena. Tot ce vedeți aici e în mâna unui singur om. Nici proprietarul Albenei nu are casă aici. În tinerețile mele am fost la Mamaia, după în alte locuri”, spune domndul Dima.

„Un bulgar miliardar deține tot în Albena”, spune Jean Gavril.

„Am venit aici să vedem românii noștri cum se distrează, ce mănâncă”, spune Nea Marin.

Ce trebuie să știi despre noul sezon Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea

Nea Mărin revine la Antena 1 cu un nou sezon al emisiunii Poftiți pe la noi!, ce va fi difuzat în fiecare luni, marţi şi miercuri, de la ora 20:30. Astfel, nu mai puțin de 24 de vedete vor fi puse la treabă, iar alături de Nea Mărin vor fi, și de această dată, Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu, dar și Sonny Medini și Rikito Watanabe.

Nea Mărin, alături de vedete, va străbate cele mai frumoase locuri din Dobrogea, o zonă care, așa cum a declarat chiar el, îi este foarte dragă: „Mă bucur că în acest sezon am ajuns și am descoperit Dobrogea, o zonă care mie îmi place foarte tare!”.

Mereu în căutare de locuri spectaculoase, dar și dornic de a descoperi obiceiurile și tradițiile fiecărei zone, Nea Mărin nu s-a oprit aici și a trecut granița la vecinii bulgari: „Dacă tot eram acolo, am trecut granița și în Bulgaria, ca să vedem cu ochii noștri de ce sunt românii atât de atrași de ofertele vecinilor. Am văzut de toate, și bune, și rele, și abia aștept să le descopere și cei de acasă.Așa cum s-a întâmplat în ultimele ediții, scopul nostru a fost acela de a pune vedetele la treabă și de a organiza spectacole pentru comunitățile în care am ajuns, spectacole care să promoveze și care să aducă bucurie oamenilor din zonele pe care le-am vizitat”, a declarat Nea Mărin.

„Pentru mine, nu a fost deloc un sezon liniștit, pentru că a mai apărut o problemă în viața mea: Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu au început să mi se pară ascultători, după ce i-am cunoscut pe Rikito Watanabe și Sonny Medini. Ce pot să vă spun e că mi-au mâncat zilele. O să vedeți și de ce!”, a mai spus Nea Mărin despre cele patru “ajutoare” ale sale.