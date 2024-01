Poftiți pe la noi: Poftiți în Bulgaria, 17 ianuarie 2024. Nea Marin, surpriză neașteptată pentru proprietara localului. Ce a spus

Nea Marin și vedetele autohtone au luat-o prin surprindere pe proprietara restaurantului din Balcic când i-au propus să organizeze spectacolul chiar acolo la Poftiți pe la noi: Poftiți în Bulgaria, ediția 6 din 17 ianuarie 2024. Iată cum a reacționat aceasta.

Nea Marin și vedetele autohnote s-au întâlnit pentru a pune la punct detaliile spectacolului care va încununa zilele de muncă la Poftiți pe la noi: Poftiți în Bulgaria. Fiecare a dezvăluit cu ce poate să ajute, iar coregraful a realizat un desfășurător. Dar spre deosebire de dățile anterioare, show-ul final nu va avea loc pe scenă, ci chiar pe terasa restaurantului în care au muncit.

„Vrem să-i mulțumim doamnei Mariana că ne-a primit aici, că ne-a dat locația, că am muncit și drept urmare, decât să facem un spectacol în oraș, am hotărât să facem spectacolul la ea, aici”, a explicat Nea Marin.

Cum a reacționat proprietara când i s-a propus să organizeze spectacolul final la ea în restaurant la Poftiți pe la noi: Poftiți în Bulgaria, ediția 6 din 17 ianuarie 2024.

Ulterior, cu toții i-au dat vestea și proprietarei localului. Deși a fost luată prin surpindere de anunțul coregrafului, femeia a fost extrem de fericită.

„Noi ne-am simțit foarte bine aici, ne-ați primit foarte bine, am simțit energia vostră pozitivă, ne-am încărcat cu ea. Noi avem pregătit un spectacol pentru mâine seară, dar acolo la scenă. Dar am decis să îl facem aici”, a anunțat-o acesta pe Mariana.

„Serios?!”, a fost tot ce a putut să spună aceasta, uimită de propunederea lui Nea Marin și a vedetelor autohtone.

„Da, vreau. Și vă mulțumesc foarte mult. Sunt extrem de uimită. Nu știu ce să mai spun... sunt puțin șocată”, le-a mărturisit proprietara restaurantului.

„Sunt impresionată de-a dreptul. Pentru că sunt foarte buni și foarte drăguți. Nea Marin este foarte respectuos și îmi place foarte mult felul lui de a fi”, a mai adăugat aceasta.

Ce trebuie să știi despre noul sezon Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea

Nea Mărin revine la Antena 1 cu un nou sezon al emisiunii Poftiți pe la noi!, ce va fi difuzat în fiecare luni, marţi şi miercuri, de la ora 20:30. Astfel, nu mai puțin de 24 de vedete vor fi puse la treabă, iar alături de Nea Mărin vor fi, și de această dată, Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu, dar și Sonny Medini și Rikito Watanabe.

Nea Mărin, alături de vedete, va străbate cele mai frumoase locuri din Dobrogea, o zonă care, așa cum a declarat chiar el, îi este foarte dragă: „Mă bucur că în acest sezon am ajuns și am descoperit Dobrogea, o zonă care mie îmi place foarte tare!”.

Mereu în căutare de locuri spectaculoase, dar și dornic de a descoperi obiceiurile și tradițiile fiecărei zone, Nea Mărin nu s-a oprit aici și a trecut granița la vecinii bulgari: „Dacă tot eram acolo, am trecut granița și în Bulgaria, ca să vedem cu ochii noștri de ce sunt românii atât de atrași de ofertele vecinilor. Am văzut de toate, și bune, și rele, și abia aștept să le descopere și cei de acasă.Așa cum s-a întâmplat în ultimele ediții, scopul nostru a fost acela de a pune vedetele la treabă și de a organiza spectacole pentru comunitățile în care am ajuns, spectacole care să promoveze și care să aducă bucurie oamenilor din zonele pe care le-am vizitat”, a declarat Nea Mărin.

„Pentru mine, nu a fost deloc un sezon liniștit, pentru că a mai apărut o problemă în viața mea: Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu au început să mi se pară ascultători, după ce i-am cunoscut pe Rikito Watanabe și Sonny Medini. Ce pot să vă spun e că mi-au mâncat zilele. O să vedeți și de ce!”, a mai spus Nea Mărin despre cele patru “ajutoare” ale sale.