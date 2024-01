Poftiți pe la noi: Poftiți în Bulgaria, 15 ianuarie 2024. Vedetele au avut parte de o trezire marca Nea Marin. Cum au reacționat

Vedetele din această săptămână de la Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea au avut parte de o trezire marca Nea Marin, în ediția din 15 ianuarie 2024. Invitații acestei ediții sunt vedete cunoscute din România.

În săptămâna aceasta, Nea Marin i-a avut ca invitați speciali în emisiunea Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea pe Diana Bulimar, Jean Gavril, Joaquin Bonilla, Melinda, soția lui Puya și Rikito și Sony. Însă cu toții au avut parte de o trezire specială din partea lui Nea Marin.

Nea Marin le-a dat trezirea vedetelor de la Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea, 15 ianuarie 2024, într-un mare fel. Cum a încercat să-i sperie

Pentru vedetele invitate în emisiune în această săptămână, dimineața este un moment de temut fiindcă Nea Marin are întotdeauna un plan de a-i speria. Iată că în această primă ediție, gazda emisiunii a făcut rost de un șarpe de jucărie și a încercat să le sperie pe Diana Bulimar și pe Melinda.

Ce s-a întâmplat:

„M-am dus prima dată la Melinda, am auzit că are mici fobii. Bună dimineața, ce faci vecina? Toți ăștia care au fost la America Express fac comparații, oare o să fie mai grea aici?”, spune Nea Marin.

„Am emoții, e prima oară când vin la Nea Marin, am auzit că ne bate. M-a panicat, mi-a atuncat șarpele pe mine deodată”, spune Melinda.

„E un șarpe de jucărie, nu te speria! E prima dată când vin la Nea Marin, am auzit că ne bate, dar am făcut sport de performanță, o să mă descurc cumva”, spune Diana Bulimar.

„Din această echipă mai fac parte încă doi colgi, dușmanii mei adică”, mai spune Nea Marin. „Eu îl cunosc pe Nea Marin de mult, m-a și cununat, e nașul”, spune Sony.

Ce trebuie să știi despre noul sezon Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea

Nea Mărin revine la Antena 1 cu un nou sezon al emisiunii Poftiți pe la noi!, ce va fi difuzat în fiecare luni, marţi şi miercuri, de la ora 20:30. Astfel, nu mai puțin de 24 de vedete vor fi puse la treabă, iar alături de Nea Mărin vor fi, și de această dată, Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu, dar și Sonny Medini și Rikito Watanabe.

Nea Mărin, alături de vedete, va străbate cele mai frumoase locuri din Dobrogea, o zonă care, așa cum a declarat chiar el, îi este foarte dragă: „Mă bucur că în acest sezon am ajuns și am descoperit Dobrogea, o zonă care mie îmi place foarte tare!”.

Mereu în căutare de locuri spectaculoase, dar și dornic de a descoperi obiceiurile și tradițiile fiecărei zone, Nea Mărin nu s-a oprit aici și a trecut granița la vecinii bulgari: „Dacă tot eram acolo, am trecut granița și în Bulgaria, ca să vedem cu ochii noștri de ce sunt românii atât de atrași de ofertele vecinilor. Am văzut de toate, și bune, și rele, și abia aștept să le descopere și cei de acasă.Așa cum s-a întâmplat în ultimele ediții, scopul nostru a fost acela de a pune vedetele la treabă și de a organiza spectacole pentru comunitățile în care am ajuns, spectacole care să promoveze și care să aducă bucurie oamenilor din zonele pe care le-am vizitat”, a declarat Nea Mărin.

„Pentru mine, nu a fost deloc un sezon liniștit, pentru că a mai apărut o problemă în viața mea: Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu au început să mi se pară ascultători, după ce i-am cunoscut pe Rikito Watanabe și Sonny Medini. Ce pot să vă spun e că mi-au mâncat zilele. O să vedeți și de ce!”, a mai spus Nea Mărin despre cele patru “ajutoare” ale sale.