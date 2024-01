Poftiți pe la noi: Poftiți în Bulgaria, 17 ianuarie 2024. Un invitat neașteptat și-a făcut apariția. Cum a reacționat Nea Marin

Andrei Ștefănescu și-a făcut apariția la masă la Poftiți pe la noi: Poftiți în Bulgaria, ediția 6 din 17 ianuarie 2024, deși el și Liviu Vârciu au spus că nu pot fi prezenți. Cum a reacționat Nea Marin când l-a văzut.

Și în ultima zi, vedetele de la Poftiți pe la noi: Poftiți în Bulgaria, ediția 6 din17 ianuarie 2024 au avut de făcut multă treabă. Nea Marin le-a pregătit o serie de activități inedite, pe care toți au avut ocazia să le facă pentru prima dată. În timp ce o parte dintre invitați au mers la o grădină zoologică, unde au îngrijit animăluțele, ceilalți și-au făcut de cap pe un teren de golf. Ulterior, s-au reunit cu toții la masă, însă acolo Nea Marins a avut parte de o surprinză neașteptată.

Andrei Ștefănescu l-a surprins pe Nea Marin la Poftiți pe la noi: Poftiți în Bulgaria, ediția 6 din 17 ianuarie 2024. Cum a reacționat acesta

În timp ce se aflau la masă și Nea Marin le prezenta vedetelor pliantul pentru eveniment, un detaliu i-a atras atenția „Pe pliant eram eu, echipa mea toată și a apărut și chipul prostănacului numărul doi. Ce caută Andrei?”, a explicat acesta.

„Dacă el vine într-adevăr e treaba voastră. Voi să îl rugați să vă prezinte spectacolul. Eu nu am nevoie de el”, a mai ținut să precizeze.

Cu toate acestea, nici nu a terminat bine de vorbit Nea Marin că Andrei Ștefănescu și-a făcut apariția în restaurant, plin de energie și voie bună.

„Nu puteam să lipsesc de la spectacol pentru că mi-e milă de Nea Marin. Eu știu cât de mult preț pune el pe această seară finală. El consideră că este apogeul a ceea ce s-a întâmplat în locația aceea și cred că așa și este, până la urmă”, și-a motivat el prezența, deși el și Liviu Vârciu au anunțat că nu pot fi prezenți la toate edițiile.

„Toată lumea s-a bucurat, dar Nea Marin a văzut negru în fața ochilor”, a dezvălui Joaquin.

Ce trebuie să știi despre noul sezon Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea

Nea Mărin revine la Antena 1 cu un nou sezon al emisiunii Poftiți pe la noi!, ce va fi difuzat în fiecare luni, marţi şi miercuri, de la ora 20:30. Astfel, nu mai puțin de 24 de vedete vor fi puse la treabă, iar alături de Nea Mărin vor fi, și de această dată, Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu, dar și Sonny Medini și Rikito Watanabe.

Nea Mărin, alături de vedete, va străbate cele mai frumoase locuri din Dobrogea, o zonă care, așa cum a declarat chiar el, îi este foarte dragă: „Mă bucur că în acest sezon am ajuns și am descoperit Dobrogea, o zonă care mie îmi place foarte tare!”.

Mereu în căutare de locuri spectaculoase, dar și dornic de a descoperi obiceiurile și tradițiile fiecărei zone, Nea Mărin nu s-a oprit aici și a trecut granița la vecinii bulgari: „Dacă tot eram acolo, am trecut granița și în Bulgaria, ca să vedem cu ochii noștri de ce sunt românii atât de atrași de ofertele vecinilor. Am văzut de toate, și bune, și rele, și abia aștept să le descopere și cei de acasă.Așa cum s-a întâmplat în ultimele ediții, scopul nostru a fost acela de a pune vedetele la treabă și de a organiza spectacole pentru comunitățile în care am ajuns, spectacole care să promoveze și care să aducă bucurie oamenilor din zonele pe care le-am vizitat”, a declarat Nea Mărin.

„Pentru mine, nu a fost deloc un sezon liniștit, pentru că a mai apărut o problemă în viața mea: Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu au început să mi se pară ascultători, după ce i-am cunoscut pe Rikito Watanabe și Sonny Medini. Ce pot să vă spun e că mi-au mâncat zilele. O să vedeți și de ce!”, a mai spus Nea Mărin despre cele patru “ajutoare” ale sale.