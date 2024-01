Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea, 31 ianuarie 2024. Localnicii din Băltenii de Jos s-au bucurat de ajutorul lui nea Marin

Nea Marin și vedetele sale au făcut o faptă bună pentru localnicii izolați și greu încercați din Băltenii de Jos. Oamenii s-au arătat extrem de recunoscători de gestul omenos pus în mișcare de gazda emisiunii Poftiți pe la noi, alături de invitații săi: „Ne-ați adus viața!”

Nea Marin, Sonny Medini, Rikito Watanabe, Cătălin Cazacu, Dan Badea și Andreea Antonescu au ajuns la intrarea în sat. După ce a vizualizat încă o dată lista cu necesități, pe care vedetele au întocmit-o odată cu vizita făcută localnicilor în prima zi, gazda emisiunii a trecut la împărțirea produselor. Momentul s-a lăsat cu multe emoții, dar și cu lacrimi de fericire și recunoștință!

Citește și: Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea, 29 ianuarie 2024. Riki și Sonny au dezlănțuit haosul la locul unde se repară bărcile

Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea, 31 ianuarie 2024. Localnicii greu încercați și izolați au fost salvați de nea Marin

Primele obiecte pe care nea Marin și vedetele sale le-au donat au fost o barcă și mai mulți saci de legume: „Amuțise! Nu-i venea să creadă că atâtea mașini s-au strâns la el în fața curții. Soția dânsului era emoționată tare. Nu le venea să creadă că se întâmplă lucrul acesta.”, a spus Cătălin Cazacu la testimoniale.

Toate vedetele au pus osul la treabă și nu s-au dat la o parte când a venit vorba să care sacii grei și plini de alimente, dar și alte produse necesare localnicilor din Băltenii de Jos: „Eu cu Cazacu ne-am urcat sus la remorca cu lemne și am început să dăm jos lemne. Muncă grea!”, a spus Sonny Medini la testimoniale

Domnul Sultan și soția sa priveau și nu le venea să creadă că au fost salvați de nea Marin: „Ne-ați asigurat pe toată iarna! Când am văzut, nu-mi venea să cred! Atâtea mașini să vină la noi! N-am crezut asta niciodată! Dar uite că a venit o minune la noi acasă! Doar la televizor am văzut că mai face minuni! Barca este la noi o bijuterie. Fără barcă nu se poate!”, a spus femeia, iar bărbatul ei a completat: „Parcă visam ce s-a întâmplat! Tot pentru comunitate. Mâine am doi bătrâni să-i duc la dispensar la Mahmudia.”

„Domnul Sultan ne-a mulțumit și soția lui. A fost impresionat de tot ce le-am adus noi. Sunt foarte emoționat când văd că oamenii sunt fericiți. Când văd că la puținul acesta pe care noi îl aducem, ei se bucură atât de mult.”, a spus nea Marin, iar pe urmă a trecut la împărțirea unor articole vestimentare.

Andreea Antonescu a ținut să transmită și ea câteva cuvinte, sensibilizată de traiul localnicilor din Băltenii de Jos, dar și de bucuria de pe chipul lor: „Îți imaginezi cum e să stai să te rogi ani întregi să îți vină o barcă, pentru că toată comunitatea are nevoie de o barcă și, la un moment, să te trezești cu ea în fața casei.”

Întrebați de Dan Badea dacă au crezut că o să se întâmple așa ceva în prima zi când i-au vizitat, cei doi soți au intonat: „Ne-ați adus viață!”

Citește și: Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea, 29 ianuarie 2024. Mădălina și Dan Badea s-au sărutat pasional printre roșii

Tot ce trebuie să știi despre noul sezon de Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea

Nea Marin a revenit la Antena 1 cu un nou sezon al emisiunii Poftiți pe la noi!, ce va fi difuzat în fiecare luni, marţi şi miercuri, de la ora 20:30. Sezonul poate fi urmărit integral în AntenaPLAY.

Astfel, nu mai puțin de 24 de vedete vor fi puse la treabă, iar alături de Nea Marin vor fi, și de această dată, Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu, dar și Sonny Medini și Rikito Watanabe.

Nea Marin, alături de vedete, va străbate cele mai frumoase locuri din Dobrogea, o zonă care, așa cum a declarat chiar el, îi este foarte dragă: „Mă bucur că în acest sezon am ajuns și am descoperit Dobrogea, o zonă care mie îmi place foarte tare!”.

Mereu în căutare de locuri spectaculoase, dar și dornic de a descoperi obiceiurile și tradițiile fiecărei zone, Nea Marin nu s-a oprit aici și a trecut granița la vecinii bulgari.