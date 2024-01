Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea, 29 ianuarie 2024. Riki și Sonny au dezlănțuit haosul la locul unde se repară bărcile

În ediția din 29 ianuarie 2024 a emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea, Riki și Sonny au dezlănțuit haosul la locul unde se repară bărcile. S-a dat un război cu rumeguș între cei doi: „Mi-a intrat peste tot. Mă ustura totul. N-a fost bine!”. O alergie l-a pus la pământ pe nea Marin.

Nea Marin, alături de vedete, va străbate ţara în lung şi în lat, nu doar în căutarea celor mai frumoase locuri din România, ci şi a obiceiurilor şi a tradiţiilor specifice zonei. Sonny și Rikito Watanabe au fost puși la treabă de gazda emisiunii, lucru ușor, însă pentru ei care nu sunt curioși să vadă cum e munca, au dat-o în joacă și mai apoi în război cu rumeguș.

Citește și: Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea, 24 ianuarie 2024. Ce l-a făcut pe Liviu Vârciu să se schimbe la față: „Ne batem joc!”

Riki și Sonny au dezlănțuit haosul la locul unde se repară bărcile. S-a dat un război cu rumeguș între cei doi

După ce a împărțit ce are de făcut fiecare, nea Marin a plecat pentru a fi în siguranță: „Eu am plecat de acolo pentru că sunt un pic alergic la rumeguș. Am fugit să nu iau tot praful ăla!”

Cei doi rămași să facă treabă, s-au ținut de șotii. Sonny a luat rumeguș și i-a turnat în cap colegului său, Rikito Watanabe: „Nu am văzut că era capul lui acolo!”, spune el, deși se vede că intenția lui a fost de a-l necăji pe Riki. „Câtă vrăjeală! Ați văzut!?”, spune Riki, care nu a fost ușor de înduplecat să creadă vorbele omului de la circ.

A început în doar câteva secunde un război cu rumeguș! Fiecare a aruncat în celălalt și a intrat lemnul sub haine și s-a ascuns în toate locurile pe piele: „Mi-a dat rumeguș intenționat, mi-a intrat peste tot în haine, mă ustura totul și nu a fost bine!”, spune Sonny.

În încheierea războiului cu rumeguș au bătut palma că se vor ține de treabă și vor lăsa glumele la o parte.

Citește și: Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea, 24 ianuarie 2024. Ce s-a întâmplat când Liviu Vârciu a urcat pe scenă. Cum a fost surprins

Tot ce trebuie să știi despre noul sezon de Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea

Nea Marin a revenit la Antena 1 cu un nou sezon al emisiunii Poftiți pe la noi!, ce va fi difuzat în fiecare luni, marţi şi miercuri, de la ora 20:30. Sezonul poate fi urmărit integral pe AntenaPLAY.

Astfel, nu mai puțin de 24 de vedete vor fi puse la treabă, iar alături de Nea Marin vor fi, și de această dată, Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu, dar și Sonny Medini și Rikito Watanabe.

Nea Marin, alături de vedete, va străbate cele mai frumoase locuri din Dobrogea, o zonă care, așa cum a declarat chiar el, îi este foarte dragă: „Mă bucur că în acest sezon am ajuns și am descoperit Dobrogea, o zonă care mie îmi place foarte tare!”.

Mereu în căutare de locuri spectaculoase, dar și dornic de a descoperi obiceiurile și tradițiile fiecărei zone, Nea Marin nu s-a oprit aici și a trecut granița la vecinii bulgari.

Citește și: Poftiți pe la noi: Poftiți în Bulgaria, 17 ianuarie 2024. Ce s-a întâmplat la hora internațională: „Îi ieșea fum din urechi”

Citește și: Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea, 22 ianuarie 2024. Radu Bucălae a fost întâmpinat de Nea Marin. Ce a zis Ilona Brezoianu