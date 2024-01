Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea, 8 ianuarie 2024. Cristi Iacob s-a răzbunat pe Paula Chirilă. Ce au făcut Cătălin și Tania

Prima ediție îi aduce în atenția publicului pe Tania Popa, Paula Chirilă, Cristi Iacob și Cătălin Moroșanu. Cei patru au parte de activități de casă specifice zonei, însă care sunt întrerupte de peripețiile pe care le provoacă Paula și Tania. Iată ce reacții au avut Cătălin și Cristi, dar și nea Mărin.

Telespectatorii au putut urmări în prima ediție cum s-a decis Cristi Iacob să se „răzbune” pe Paula chirilă după ce actrița a inițiat o „luptă” cu apă, dar și prin ce peripeții au trecut Tania Popa și Cătălin Moroșanu.

Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea, 8 ianuarie 2024. Cristi Iacob „s-a răzbunat” pe Paula Chirilă

Cei doi au avut misiunea de a face chirpici, dar Paula a simțit nevoia să întrerupă activitatea cu puțin amuzament, așa că s-a decis să îl stropească pe Cristi Iacob cu furtunul pe care îl folosea la udat pământul.

Atent la ceea ce avea de făcut, Cristi Iacob nici nu a realizat ce ar fi putut face Paula într-un moment de maximă concentrare.

„Eu am decât scuipat!” strigă Cristi cu dezamăgirea că nu avea cu ce să o ude și el, timp în care Paula îl atacă din nou.

Cu toate acestea, într-un timp extrem de scurt, actorul face rost de o găleată plină cu apă și aruncă spre Paula ca să se răzbune. Paula reușește să se ferească și îl stropește din nou pe bărbat.

Cristi Iacob aleargă cu găleata plină de apă, însă nu reușește să o prindă deloc pe Paula, căreia îi cere descalificarea în spirit de glumă lui nea Mărin.

„Gata. Promit. Nu mai fac. Iartă-mă!” strigă Paula râzând.

După ce nea Marin a verificat treaba pe care au făcut-o, actrița a decis că e timpul să se odihnească așa că s-a așezat în pat, iar Cristi s-a așezat pe jos lângă un motan.

Tania Popa și Cătălin Moroșanu au avut și ei peripeții la muncă

Cele două vedete sunt informate cu privire la activitatea pe care o vor desfășura în acea zi, și astfel, Tania și Cătălin află că se vor ocupa de construirea unor unoi garduri specifice zonei.

Cei doi află care este secretul durabilității acestui tip de construcție și sunt puși la treabă imediat. În timp ce Tania se ocupă de udarea constantă a „coamei” gardului, Cătălin Moroșanu se ocupă de amestecarea materialului specific.

„Am picat bine și la umbră, nu e muncă fizică. Uite ce frumos!” spune Tania mândră de treaba pe care o are.

„Scumpa mea, Tania, mă poți curăța și pe mine?” spune Moroșanu în timp ce actrița ridică furtunul cu apă sub semnul că ar urma să îl ude.

Cu toate că inițial, Tania s-a prefăcut, aceasta s-a decis că ar putea să-l stropească puțin, iar Cătălin a avertizat-o că va lua și el var pentru a arunca în spirit de răzbunare.

„Te iau și eu cu varul ăsta!” strigă Cătălin.

Spiritele se calmează, iar actrița se gândește să-l ude și pe nea Mărin, dar bărbatul nu a fost pe faza la ceea ce se întâmpla cu cei doi.

În tot acest timp, nea Marin și-a pus muzică și a început să danseze, dar a ținut să-i felicite pe Cristi Iacob și pe Paula pentru realizarea primilor chirpici. Imediat după aceea, a plecat și spre Tania și Cătălin să îi verifice.

Tania a prins momentul potrivit pentru a-l uda pe nea Mărin cu furtunul, care a ignorat-o pentru a se răzbuna puțin mai târziu. Astfel că, fix atunci când nu se aștepta, Tania a fost luată prin surprindere, fiind udată din plin cu furtunul de către nea Mărin.

„S-a răzbunat și m-a stropit și el pe mine, dar mi-a plăcut că pe căldura aia a picat la marele fix!” spune Tania cu zâmbetul pe buze.

Cătălin nu i-a băgat în seamă pe cei doi, fiind preocupat de activitatea sa de a întinde materialul obținut pentru înălțarea gardului.

„Mi se pare așa ciudat să iau compoziția aia și să mângâi gardul. Sunt obișnuit să iau beton armat, să pun cărămida! (...) Nu-mi place!”

Ce trebuie să știi despre noul sezon Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea

Nea Mărin revine la Antena 1 cu un nou sezon al emisiunii Poftiți pe la noi!, ce va fi difuzat în fiecare luni, marţi şi miercuri, de la ora 20:30. Astfel, nu mai puțin de 24 de vedete vor fi puse la treabă, iar alături de Nea Mărin vor fi, și de această dată, Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu, dar și Sonny Medini și Rikito Watanabe.

Nea Mărin, alături de vedete, va străbate cele mai frumoase locuri din Dobrogea, o zonă care, așa cum a declarat chiar el, îi este foarte dragă: „Mă bucur că în acest sezon am ajuns și am descoperit Dobrogea, o zonă care mie îmi place foarte tare!”.

Mereu în căutare de locuri spectaculoase, dar și dornic de a descoperi obiceiurile și tradițiile fiecărei zone, Nea Mărin nu s-a oprit aici și a trecut granița la vecinii bulgari: „Dacă tot eram acolo, am trecut granița și în Bulgaria, ca să vedem cu ochii noștri de ce sunt românii atât de atrași de ofertele vecinilor. Am văzut de toate, și bune, și rele, și abia aștept să le descopere și cei de acasă.Așa cum s-a întâmplat în ultimele ediții, scopul nostru a fost acela de a pune vedetele la treabă și de a organiza spectacole pentru comunitățile în care am ajuns, spectacole care să promoveze și care să aducă bucurie oamenilor din zonele pe care le-am vizitat”, a declarat Nea Mărin.

„Pentru mine, nu a fost deloc un sezon liniștit, pentru că a mai apărut o problemă în viața mea: Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu au început să mi se pară ascultători, după ce i-am cunoscut pe Rikito Watanabe și Sonny Medini. Ce pot să vă spun e că mi-au mâncat zilele. O să vedeți și de ce!”, a mai spus Nea Mărin despre cele patru “ajutoare” ale sale.

