Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea, 8 ianuarie 2024. Rikito a apelat la Liviu Vârciu pentru că nu îl găsea pe nea Marin

Prima ediție îl aduce în atenție pe Rikito într-o altă ipostază față de cum l-a cunoscut publicul până acum. Îngrijorat de faptul că nu-l găsea pe nea Marin, Rikito a apelat la ajutorul lui Liviu Vârciu. Iată ce rezolvare a primit simpaticul japonez.

Prima ediție din 8 ianuarie 2023 îl arată pe Rikito așa cum nu mulți îl știu. Panicat de faptul că a ajuns în Jurilovca, dar că nu îl găsește pe nea Marin, japonezul apelează la Liviu Vârciu pentru a-i cere sfatul.

Rikito are încredere maximă în Liviu, având în vedere faptul că el l-a trimis în emisiune ca înlocuitor, însă nu se așteaptă ca tocmai el să îl păcălească. Iată ce i-a recomandat Liviu lui Rikito să facă în momentele de panică.

Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea, 8 ianuarie 2024. Rikito a apelat la Liviu Vârciu

Ajuns în comuna Jurilovca, Rikito nu a primit prea multe indicații de la Liviu, așa că s-a aventurat prin localitate căutându-l de unul singur pe nea Marin.

Pentru că nu a știut ce să facă, Rikito l-a sunat pe Liviu și i-a cerut un sfat lui Liviu cu privire la situația în care se afla.

„Seful meu! Am ajuns aici și îl caut pe domnul nea Mărin, dar nu îl găsesc!” îi spune Riki lui Liviu dezamăgit.

„A plecat bătrânul?! Păi mai bine, rămâi tu în locul lui. Te fac șef peste tot. Deci, de acum încolo tu răspunzi. Nea Mărin e pe locul doi și tu ești principal! Tu i-ai luat locul lui nea Mărin. Dacă cumva vine nea Mărin și te pune să faci ceva, tu spui că tu-l pui pe el, nu el pe tine! Și eu acum cu puterea pe care o am te fac cavalerul emisiunii lui nea Mărin” îi transmite Liviu lui Riki la telefon.

Cele auzite îl fac pe simpaticul japonez să se entuziasmeze și să se bucure de faptul că acum este șef, dar, cu toate acestea Riki se simte reticent susținând că nu crede care poate face asta din cauza fricii pe care o are față de nea Mărin.

„Încerc și eu, dar sincer, nu știu dacă pot să fac asta față de domnul nea Mărin, că el e genul de om (...) Adică ... PAC! Și mi-e frică.” spune Rikito timorat.

Ce trebuie să știi despre noul sezon Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea

Nea Mărin revine la Antena 1 cu un nou sezon al emisiunii Poftiți pe la noi!, ce va fi difuzat în fiecare luni, marţi şi miercuri, de la ora 20:30. Astfel, nu mai puțin de 24 de vedete vor fi puse la treabă, iar alături de Nea Mărin vor fi, și de această dată, Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu, dar și Sonny Medini și Rikito Watanabe.

Nea Mărin, alături de vedete, va străbate cele mai frumoase locuri din Dobrogea, o zonă care, așa cum a declarat chiar el, îi este foarte dragă: „Mă bucur că în acest sezon am ajuns și am descoperit Dobrogea, o zonă care mie îmi place foarte tare!”.

Mereu în căutare de locuri spectaculoase, dar și dornic de a descoperi obiceiurile și tradițiile fiecărei zone, Nea Mărin nu s-a oprit aici și a trecut granița la vecinii bulgari: „Dacă tot eram acolo, am trecut granița și în Bulgaria, ca să vedem cu ochii noștri de ce sunt românii atât de atrași de ofertele vecinilor. Am văzut de toate, și bune, și rele, și abia aștept să le descopere și cei de acasă.Așa cum s-a întâmplat în ultimele ediții, scopul nostru a fost acela de a pune vedetele la treabă și de a organiza spectacole pentru comunitățile în care am ajuns, spectacole care să promoveze și care să aducă bucurie oamenilor din zonele pe care le-am vizitat”, a declarat Nea Mărin.

„Pentru mine, nu a fost deloc un sezon liniștit, pentru că a mai apărut o problemă în viața mea: Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu au început să mi se pară ascultători, după ce i-am cunoscut pe Rikito Watanabe și Sonny Medini. Ce pot să vă spun e că mi-au mâncat zilele. O să vedeți și de ce!”, a mai spus Nea Mărin despre cele patru “ajutoare” ale sale.

