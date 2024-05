Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea! Sezon 10, 22 mai 2024. Nea Marin și vedetele i-au pregătit o petrecere doamnei Floarea

Nea Marin și vedetele invitate la Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea! i-au pregătit o aniversare ca în filme doamnei Floarea. Octogenara pentru care nea Marin și vedetele au muncit 3 zile a avut o reacție emoționantă la vederea surprizei.

Timp de 3 zile, nea Marin și vedetele de la Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea! au muncit pentru a-i organiza o petrecere pe cinste doamnei Floarea. Femeia care a împlinit 81 de ani a avut o viață grea și nu a mai avut parte de o petrecere aniversară, așa că gestul pe care nea Marin și vedetele l-au făcut a însemnat foarte mult pentru ea.

În ediția de Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea! difuzată pe 22 mai 2024, telespectatorii au văzut bucuria și emoția adusă de nea Marin și vedetele în sufletul octogenarei din Dobrogea.

Cum a reacționat doamna Floarea când a vazut ce aniversare i-au pregătit nea Marin și vedetele

Doamna Floarea nu și-a putut stăpâni lacrimile de emoții când a văzut surpriza. Nea Marin a întâmpinat-o cântându-I „Mulți ani trăiască!”.

„Evenimentul nostru a început cu întâmpinarea doameni Floarea, care și-a făcut apariția foarte elegantă, foarte cochetă”, a descris Andrei Ștefănescu.

„Atâta bucurie mi s-a deschis în suflet, parcă mi-a luminat fața”, a descris doamna Floarea momentul în care a văzut surpriza.

„Merită tot efortul! Când am văzut-o cu ochii în lacrimi, am simțit că am făcut ceva mai important decât oboseala și efortul”, a spus Rikito.

„Era copleșită de toată dragostea noastră, de toate lucrurile pe care am încercat să le facem pentru ca dânsa să se simtă bine”, a spus Ruby.

Aflate la Corbu, nea Marin și vedetele invitate și-au propus să organizeze o petrecere aniversară pentru doamna Floarea, o femeie de 81 de ani cu o poveste de viață emoționantă.

Nea Marin a revenit cu episoade noi din sezonul 10 al emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea

Începând cu 20 mai, nea Marin a revenit la Antena 1 cu episoade noi din sezonul 10 al emisiunii Poftiți pe la noi!, difuzate în fiecare luni, marţi şi miercuri, de la ora 20:30. Sezonul poate fi urmărit integral în AntenaPLAY.

Alături de nea Marin, în această aventură, vor fi Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu, dar și Sonny Medini și Rikito Watanabe, care, alături de echipe, vor străbate cele mai frumoase locuri din Dobrogea.

Fascinat de locuri frumoase, autentice și de tradițiile fiecărei zone în parte, nea Marin a mărturisit: „Este prima dată când ajung la Corbu și abia aștept să descopăr zona. Așa cum s-a întâmplat în ultimele ediții, scopul nostru a fost acela de a pune vedetele la treabă și de a organiza spectacole pentru comunitățile în care am ajuns, spectacole care să promoveze și care să aducă bucurie oamenilor din zonele pe care le-am vizitat.”

Cum se vor descurca vedetele şi care vor fi provocările cărora trebuie să le facă față, dar și cum se vor înțelege cu nea Marin, telespectatorii vor putea afla urmărind noile episoade ale emisiunii Poftiţi pe la noi: Poftiţi în Dobrogea! Sezonul 10, din 20 mai, de la 20:30, la Antena 1 și în AntenaPLAY!

În noile episoade ale sezonului 10, difuzate luni, marţi şi miercuri, de la 20:30, la Antena 1, cele patru vedete pe care nea Marin le-a pofttit alături de el în Dobrogea sunt Ruby, Jador, Adriana Trandafir și Patrizia Paglieri.