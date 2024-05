Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea! Sezon 10, 29 mai 2024. Iuliana Luciu, filmată doar în prosop. Ce a mărturisit Liviu Vârciu

În timp ce Iuliana Luciu s-a relaxat, în toată splendoarea ei, la Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea!, afișându-se în fața camerelor de filmat doar într-un prosop, Liviu Vârciu a făcut o mărturisire din intimitatea relației cu iubita sa. Iată ce i-a interzis partenera lui!

Iuliana Luciu, Shondy, Sonny Medini și Rikito Watanabe au ajuns la centrul de recuperare, Terra Clinique, ca să strângă donații, în timp ce Liviu Vârciu, Andrei Ștefănescu, Romică Țociu, Cornel Palade și nea Marin au revenit la plantația de ceai, unde au găsit o fabrică multifuncțională. Iată ce au surprins camerele de filmat!

Citește și: Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea! Sezon 10, 27 mai 2024. Romică Țociu, dat „dispărut” la repetiții. Unde l-a găsit Nea Marin

Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea! Sezon 10, 29 mai 2024. Cum s-a lăsat filmată Iuliana Luciu la masaj

Iuliana Luciu, Shondy, Sonny Medini și Rikito Watanabe au avut parte de un tur ghidat al complexului de recuperare, dar au primit și de lucru. Pentru că dintre toți Iuliana a fost cea mai harnică, a fost invitată la un masaj de relaxare.

Zis și făcut, vedeta s-a întins pe masa de masaj și, acoperită doar de un prosop, s-a lăsat pe mâinile maseuzei.

„Ea nu a vrut să mă supere și să mă deranjeze, să spună că am picioarele cât butucul de umflate, pentru că am stat în picioare și am muncit, nu pentru că sunt grasă. Mi-a făcut un masaj de drenaj limfatic și m-am relaxat în adevăratul sens al cuvântului.”, a mărturisit Iuliana Luciu la testimoniale.

Imagini cu Iuliana Luciu în prosop în galeria foto de mai sus:

Citește și: Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea! Sezon 10, 27 mai 2024. Shondy a izbucnit în plâns. Cine a însoțit-o la filmări

Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea! Sezon 10, 29 mai 2024. Liviu Vârciu, dezvăluiri din intimitatea relației cu iubita lui

La plantația de ceai, nea Marin, Liviu Vârciu, Andrei Ștefănescu, Romică Țociu și Cornel Palade au dat peste o fabrică de confecții. Liviu și Andrei au fost trimiși să umple perne, moment în care primul a făcut o dezvăluire inedită din relația cu partenera sa de viață.

„Am luat și eu o pernă să văd dacă e chiar așa cum se spune... Dacă te joci foarte mult, eu mă joc la playstation... când mă lasă doamna... dar nu prea mă mai lasă doamna, că cică am 42 de ani... Eu nu știu treaba asta... și mă joc și îmi amorțesc mâinile cumva.”, a mărturisit Liviu Vârciu în fața camerelor de filmat.

Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea! a continuat și săptămâna aceasta cu noi provocări pentru vedetele care au fost alături de Nea Marin

Începând cu 20 mai, nea Marin a revenit la Antena 1 cu episoade noi din sezonul 10 al emisiunii Poftiți pe la noi!, difuzate în fiecare luni, marţi şi miercuri, de la ora 20:30. Sezonul poate fi urmărit integral în AntenaPLAY.

Alături de nea Marin, în această aventură, sunt Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu, dar și Sonny Medini și Rikito Watanabe, care, alături de echipe, străbat cele mai frumoase locuri din Dobrogea.

Fascinat de locuri frumoase, autentice și de tradițiile fiecărei zone în parte, nea Marin a mărturisit: „Este prima dată când ajung la Corbu și abia aștept să descopăr zona. Așa cum s-a întâmplat în ultimele ediții, scopul nostru a fost acela de a pune vedetele la treabă și de a organiza spectacole pentru comunitățile în care am ajuns, spectacole care să promoveze și care să aducă bucurie oamenilor din zonele pe care le-am vizitat.”

Cum se vor descurca vedetele în continuare şi care vor fi provocările cărora trebuie să le facă față, telespectatorii vor putea afla urmărind noul episod al emisiunii Poftiţi pe la noi: Poftiţi în Dobrogea! Sezonul 10, difuzat astăzi, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY!