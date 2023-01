Poftiți pe la noi: Poftiți la târg, 2 ianuarie 2023. Ce hobby ascuns are Liviu Vârciu. Nea Marin l-a dat de gol: „De mic..”

Așa cum ne-a obișnuit, Nea Marin a împărțit vedetele pe echipe, iar Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu au ajuns într-un atelier de tâmplărie. Gazda le-a arătat celor doi cum se practică aceasta meserie, care a fost transmisă din generație în generație în familia sa.

Aceștia au avut însă parte de o surpriză plăcută, atunci când Liviu s-a arătat mai mult decât priceput într-ale tâmplăriei. Îndrumat de motto-ul atelierului - „unde lemnul devine artă” - Liviu a demonstrat că are un talent ascuns.

Cum s-a descurcat Liviu Vârciu în ateligerul de tâmplărie, la Poftiți pe la noi: Poftiți la târg. Cântărețul are un hobby despre care știa doar Nea Marin

Artistul nu doar că s-a descurcat de minune, însă a dezvăluit că activitatea i-a făcut o mare plăcere, fiind printre puținele treburi de la care nu și-a mai dorit să se sustragă în emisiune.

„E vis aici. Uiți de toate problemele posibile și imposibile. Pentru mine a fost o formă de relaxare”, a recunoscut Liviu Vârciu.

Se pare că nu degeaba i-a ales Nea Marin această activitate. „Am zis eu că asta îți place ție. Îți place treaba la lemn”, a punctat coregraful, mai ales că știa că bunicul lui a fost tâmplar. Se pare că Liviu i-a moștenit acestuia talentul și pasiunea pentru lucrul cu lemnul.

„De mic a fost pe lângă bunică-su. Îi place foarte mult să meșterească. L-am văzut și la el acasă…Când e vorba de montat mobilă îi dai lui schița, îi dai sculele și face 1 la 1”, a completat Nea Marin, în cadrul testimonialelor. Liviu Vârciu a ajutat astfel la asamblarea unor mese.

Ce trebuie să știi despre noul sezon Poftiți pe la noi: Poftiți la târg

Nea Marin revine la Antena 1 cu o nouă invitație pentru telespectatori: Poftiți pe la noi! Poftiți la târg. Sezonul acesta, vedetele sunt puse la treabă pentru a organiza, în fiecare zonă în care ajung, un târg dedicat meșteșugarilor din acea parte de țară. Nu vor lipsi nici spectacolele de final, puse la punct cu rigurozitate de Nea Marin.

În premieră pentru show, filmările ajung în acest sezon și în Republica Moldova, mai exact pe lângă Orhei și la Cricova. Călătoria continuă apoi la Piatra Neamț, Câmpulung Moldovenesc, Bistrița și Negrești-Oaș. Printre vedetele care sunt gata să-i țină piept lui Nea Marin se numără Ruby, Adriana Trandafir, Iulia Albu, Adda și Cătălin Rizea, Cătălin Cazacu, Patrizia sau Andreea Antonescu.

„Pentru mine a fost unul din cele mai interesante sezoane și mă bucur foarte mult că scopul nostru a fost acela de a descoperi meșteșugari, tradiții, oameni care duc obiceiul mai departe. Sunt fericit că am organizat aceste târguri pentru ei și i-am ajutat să promoveze tot ce zona lor are mai frumos de oferit.

Liviu și Andrei au fost lângă mine și, cu toate comentariile lor, m-au ajutat să ducem treaba la bun sfârșit. A fost prima oară când am reușit să ajungem în Republica Moldova, am găsit datini extraordinare și o mâncare…nici nu am cuvinte! Sezonul ăsta a mai venit cu o premieră, deloc plăcută pentru mine. În ultima zi de filmare am ajuns la spital, o să vedeți exact ce s-a întâmplat!”, a declarat Nea Marin.

Poftiți pe la noi! Poftiți la târg se vede la Antena 1 și pe AntenaPlay, în fiecare luni, marți și miercuri de la ora 20.30.