Poftiți pe la noi: Poftiți la târg, 2 ianuarie 2023. Jador, cucerit de o tânără din Bistrița. Ce propunere „deocheată” i-a făcut

Jador a profitat din plin de o mică clipă de neatenție din partea lui Nea Marin și s-a „refugiat” în mijlocul mai multor fete, îmbinând utilul cu plăcutul. În cele din urmă gazda emisiunii l-a prins și l-a poftit la treabă.

„Stau și eu cu fetele…”, s-a scuzat Jador. „Ia o fată aici să te învețe cum să calci”, i-a „ordonat” Nea Marin. Nemulțumit de situația în care este pus, Jador s-a gândit cum și-ar putea duce sarcina la îndeplinire cât mai ușor, astfel că s-a bucurat din plin de ajutorul unei tinere.

Jador s-a lăsat cucerit de o tânără din Bistrița, la Poftiți pe la noi: Poftiți la târg. Ce a încercat să o convingă, de față cu toți cei prezenți

„Când am văzut că trebuie să calc am zis: băga-mi-aș banii la cec..Dacă nu călcam, îmi punea fierul ăla de călcat pe spate ăl bătrânu’”, a glumit cântărețul, care s-a lăsat convins doar cu prezența fetei din Bistrița pe care a pus ochii.

„A început să o ia în brațe, să o pupe, să calce cu mâna peste mâna fetei”, a povestit Nea Marin. Între timp, Jador i-a amintit coregrafului că au planuri serioase împreună: „Bre, ai zis că mă însori!”

Mai în glumă mai în serios, Jador a învățat să calce la dungă, fiind, într-adevăr, numai bun de însurătoare. „Îmi jigniți bărbăția în acest moment”, a tot comentat el, încercând să își folosească orice armă din dotare pentru a scăpa de treabă.

În scurt timp, cu gândul nicidecum la călcat, Jador i-a făcut tinerei o propunere „picantă”, încercând să o convingă pe aceasta să urce cu el în pod. „Vii cu mine în pod? Uite, am călcat. Pentru fata asta calc toate poalele, numai să mă urc cu ea în pod. Ți-a călcat ție vreodată un bărbat? Fii sinceră!”, nu s-a lăsat Jador.

Ce trebuie să știi despre noul sezon Poftiți pe la noi: Poftiți la târg

Nea Marin revine la Antena 1 cu o nouă invitație pentru telespectatori: Poftiți pe la noi! Poftiți la târg. Sezonul acesta, vedetele sunt puse la treabă pentru a organiza, în fiecare zonă în care ajung, un târg dedicat meșteșugarilor din acea parte de țară. Nu vor lipsi nici spectacolele de final, puse la punct cu rigurozitate de Nea Marin.

În premieră pentru show, filmările ajung în acest sezon și în Republica Moldova, mai exact pe lângă Orhei și la Cricova. Călătoria continuă apoi la Piatra Neamț, Câmpulung Moldovenesc, Bistrița și Negrești-Oaș. Printre vedetele care sunt gata să-i țină piept lui Nea Marin se numără Ruby, Adriana Trandafir, Iulia Albu, Adda și Cătălin Rizea, Cătălin Cazacu, Patrizia sau Andreea Antonescu.

„Pentru mine a fost unul din cele mai interesante sezoane și mă bucur foarte mult că scopul nostru a fost acela de a descoperi meșteșugari, tradiții, oameni care duc obiceiul mai departe. Sunt fericit că am organizat aceste târguri pentru ei și i-am ajutat să promoveze tot ce zona lor are mai frumos de oferit.

Liviu și Andrei au fost lângă mine și, cu toate comentariile lor, m-au ajutat să ducem treaba la bun sfârșit. A fost prima oară când am reușit să ajungem în Republica Moldova, am găsit datini extraordinare și o mâncare…nici nu am cuvinte! Sezonul ăsta a mai venit cu o premieră, deloc plăcută pentru mine. În ultima zi de filmare am ajuns la spital, o să vedeți exact ce s-a întâmplat!”, a declarat Nea Marin.

Poftiți pe la noi! Poftiți la târg se vede la Antena 1 și pe AntenaPlay, în fiecare luni, marți și miercuri de la ora 20.30.