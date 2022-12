Poftiți pe la noi: Poftiți la târg, 27 decembrie 2022. Clipe tensionate pentru Nea Marin. De ce „a sărit” coregraful din autocar

Ajunși în autocar, în drum spre cazare, durerile gazdei show-ului s-au intensificat, iar acesta le-a împărtășit și colegilor săi prin ce trece: „M-a luat burta rău. Am stări de leșin, vorbesc serios. Nu mai pot de burtă! Simțeam că bubuie tot!”

„Nu-ți priesc trufele, Nea Marine!”, a glumit Iuliana Luciu. „Transpirat tot era, nu știam ce să îi mai facem”, a continuat ea. „I-a fost rău, rău, săracul”, a dezvăluit și Patrizia Paglieri.

Nea Marin s-a simțit rău în autocar. Aproape a „sărit” din autocar pentru a ajunge mai repede la hotel

În ciuda stării sale de rău, Nea Marin a fost ținta glumelor colegilor săi, care s-au amuzat pe marginea situației și a modului în care a reacționat dansatorul. Mai mult decât atât, o criză de râs a cuprins întreg autocarul, atunci când vedetele au aflat că autoturismul oprise la o barieră, fiind destul de aglomerat, spre disperarea lui Nea Marin, care își dorea să ajungă cât mai repede la hotel.

„Era alb la față, dar și-a făcut repetiția brici, fără nicio greșeală”, a glumit și coregraful Edi Stancu. Deși și-a dat seama că este posibil ca întâmplarea să fi fost și pe fond psihologic, generată de povestea culegătorului de trufe despre „ciupercile otrăvite”, Nea Marin s-a grăbit să îl avertizeze cât mai repede și pe „băiatul lui”, Liviu Vârciu.

„Liviule, să nu te sperii, sper să nu pățești și tu. M-a luat burta rău de tot de la ciuperci. Ai grijă!”, i-a spus el la telefon lui Vârciu, după care i-a plasat și câteva sarcini pe care el nu le mai putea îndeplini. Ajuns aproape de destinație, Nea Marin a coborât aproape din mers din autocar, un alt motiv pentru care colegii săi au râs cu gura până la urechi.

Ce trebuie să știi despre noul sezon Poftiți pe la noi: Poftiți la târg

Nea Marin revine la Antena 1 cu o nouă invitație pentru telespectatori: Poftiți pe la noi! Poftiți la târg. Sezonul acesta, vedetele sunt puse la treabă pentru a organiza, în fiecare zonă în care ajung, un târg dedicat meșteșugarilor din acea parte de țară. Nu vor lipsi nici spectacolele de final, puse la punct cu rigurozitate de Nea Marin.

În premieră pentru show, filmările ajung în acest sezon și în Republica Moldova, mai exact pe lângă Orhei și la Cricova. Călătoria continuă apoi la Piatra Neamț, Câmpulung Moldovenesc, Bistrița și Negrești-Oaș. Printre vedetele care sunt gata să-i țină piept lui Nea Marin se numără Ruby, Adriana Trandafir, Iulia Albu, Adda și Cătălin Rizea, Cătălin Cazacu, Patrizia sau Andreea Antonescu.

„Pentru mine a fost unul din cele mai interesante sezoane și mă bucur foarte mult că scopul nostru a fost acela de a descoperi meșteșugari, tradiții, oameni care duc obiceiul mai departe. Sunt fericit că am organizat aceste târguri pentru ei și i-am ajutat să promoveze tot ce zona lor are mai frumos de oferit.

Liviu și Andrei au fost lângă mine și, cu toate comentariile lor, m-au ajutat să ducem treaba la bun sfârșit. A fost prima oară când am reușit să ajungem în Republica Moldova, am găsit datini extraordinare și o mâncare…nici nu am cuvinte! Sezonul ăsta a mai venit cu o premieră, deloc plăcută pentru mine. În ultima zi de filmare am ajuns la spital, o să vedeți exact ce s-a întâmplat!”, a declarat Nea Marin.

