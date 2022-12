Poftiți pe la noi: Poftiți la târg, 27 decembrie 2022. Nea Marin, speriat de ciupercile otrăvitoare din mâncare. Ce a făcut

Vedetele au ajuns din nou în pădure, acolo unde le aștepta o ciulama de hribi cu carne de vită. Iuliana Luciu a ajutat și la prepararea unui unt special cu trufe, iar invitații s-au așezat curioși la masă.Mâncarea a fost una delicioasă, până la momentul discuției despre ciupercile otrăvitoare însă.

Nea Marin a refuzat să mai mănânce, speriat de ciupercile otrăvitoare

Culegătorul șef le-a dezvăluit acestora că i s-a mai întâmplat să se otrăvească accidental, după ce a mâncat ciuperci culese din pădure. „Din păcate, la ciupercile letale, nu simți nimic. Doar peste 4 zile te-ai curățat”, a explicat acesta. Discursul l-a cam speriat pe Nea Marin, care și-a selectat ulterior toate ciupecile din farfurie și a decis să nu le mai mănânce, spre amuzamentul colegilor săi.

Ce descoperire inedită au făcut vedetele la Muzeul Oului

După masă, echipa s-a divizat din nou în două grupuri, unii pornind către salină, iar ceilalți la Muzeul Oului din comuna Vama, acolo unde se află cea mai vastă colecție de ouă încondeiate, din 82 de țări ale lumii, unele dintre ele cu o vechime de peste 100 de ani.

Vedetele au putut vedea și cum arată ouăle diferitelor animale, printre care și șopârle sau oul negru de emu, dar și- surpriză!- fragmente de ouă de dinozaur, cu o vechime de aproximativ 75-100 de milioane de ani, din perioada cretacică.

De cealaltă parte, echipa ajunsă în salină a fost nevoită să facă puțin sport, după ce au avut de coborât o sumedenie de trepte până să ajungă la locația cu pricina.

Ce trebuie să știi despre noul sezon Poftiți pe la noi: Poftiți la târg

Nea Marin revine la Antena 1 cu o nouă invitație pentru telespectatori: Poftiți pe la noi! Poftiți la târg. Sezonul acesta, vedetele sunt puse la treabă pentru a organiza, în fiecare zonă în care ajung, un târg dedicat meșteșugarilor din acea parte de țară. Nu vor lipsi nici spectacolele de final, puse la punct cu rigurozitate de Nea Marin.

În premieră pentru show, filmările ajung în acest sezon și în Republica Moldova, mai exact pe lângă Orhei și la Cricova. Călătoria continuă apoi la Piatra Neamț, Câmpulung Moldovenesc, Bistrița și Negrești-Oaș. Printre vedetele care sunt gata să-i țină piept lui Nea Marin se numără Ruby, Adriana Trandafir, Iulia Albu, Adda și Cătălin Rizea, Cătălin Cazacu, Patrizia sau Andreea Antonescu.

„Pentru mine a fost unul din cele mai interesante sezoane și mă bucur foarte mult că scopul nostru a fost acela de a descoperi meșteșugari, tradiții, oameni care duc obiceiul mai departe. Sunt fericit că am organizat aceste târguri pentru ei și i-am ajutat să promoveze tot ce zona lor are mai frumos de oferit.

Liviu și Andrei au fost lângă mine și, cu toate comentariile lor, m-au ajutat să ducem treaba la bun sfârșit. A fost prima oară când am reușit să ajungem în Republica Moldova, am găsit datini extraordinare și o mâncare…nici nu am cuvinte! Sezonul ăsta a mai venit cu o premieră, deloc plăcută pentru mine. În ultima zi de filmare am ajuns la spital, o să vedeți exact ce s-a întâmplat!”, a declarat Nea Marin.

Poftiți pe la noi! Poftiți la târg se vede la Antena 1 și pe AntenaPlay, în fiecare luni, marți și miercuri de la ora 20.30.