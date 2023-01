Poftiți pe la noi: Poftiți la târg, 4 ianuarie 2023. Adriana Trandafir, surpriza serii. Actrița a cântat live muzică folclorică

Actrița Adriana Trandafir a ieșit din zona sa de confort și a acceptat provocarea de cânta live câteva piese folclorice, însă înainte de a păși în fața spectatorilor a întâmpinat mici dificultăți. Adriana Trandafir a recunoscut că a încercat-o tracul de scenă, având în vedere că se strânseseră destul de mulți oameni pentru a privi spectacolul organizat de Nea Marin și de echipa de vedete a acestei ediții.

Adriana Trandafir, emoționată înainte de a urca pe scenă, la Poftiți pe la noi: Poftiți la târg. Actrița a cântat live mai multe melodii folclorice

„Cine urmează? Eu? Apă, apă”, a strigat actrița, emoționată. „Tremur toată, mi-e frică de mor. Nu mai aveam salivă în gură. Aveam senzația că leșin, înainte de a urca pe scenă. Deși sunt obișnuită cu scena și am jucat pe toate scenele din țara asta și am fost peste tot în străinătate, nu știu ce se întâmplă. Cu cât îmbătrânesc, cu atât emoțiile sunt mai mari”, a mărturisit Adriana Trandafir, în cadrul testimonialelor.

„Aveți emoții? Nu cred! Vin acolo pe scenă vă susțin”, a încercat Jador să o liniștească pe actriță.

„Mi-a fost frică de momentul ăsta. E prima oară când cânt live, așa!”, le-a mai zis Adriana Trandafir celor prezenți. Îmbrăcată în port popular, asemenea colegilor săi, actrița și-a depășit în scurt timp frica și le-a oferit spectatorilor un show pe măsura așteptărilor.

„Este o actriță extraordinară și o interpretă de muzică populară foarte bună”, a spus Nea Marin, la testimoniale. Iată în video-ul de mai sus cum sună live vocea îndrăgite actrițe!

Ce trebuie să știi despre noul sezon Poftiți pe la noi: Poftiți la târg

Nea Marin revine la Antena 1 cu o nouă invitație pentru telespectatori: Poftiți pe la noi! Poftiți la târg. Sezonul acesta, vedetele sunt puse la treabă pentru a organiza, în fiecare zonă în care ajung, un târg dedicat meșteșugarilor din acea parte de țară. Nu vor lipsi nici spectacolele de final, puse la punct cu rigurozitate de Nea Marin.

În premieră pentru show, filmările ajung în acest sezon și în Republica Moldova, mai exact pe lângă Orhei și la Cricova. Călătoria continuă apoi la Piatra Neamț, Câmpulung Moldovenesc, Bistrița și Negrești-Oaș. Printre vedetele care sunt gata să-i țină piept lui Nea Marin se numără Ruby, Adriana Trandafir, Iulia Albu, Adda și Cătălin Rizea, Cătălin Cazacu, Patrizia sau Andreea Antonescu.

„Pentru mine a fost unul din cele mai interesante sezoane și mă bucur foarte mult că scopul nostru a fost acela de a descoperi meșteșugari, tradiții, oameni care duc obiceiul mai departe. Sunt fericit că am organizat aceste târguri pentru ei și i-am ajutat să promoveze tot ce zona lor are mai frumos de oferit.

Liviu și Andrei au fost lângă mine și, cu toate comentariile lor, m-au ajutat să ducem treaba la bun sfârșit. A fost prima oară când am reușit să ajungem în Republica Moldova, am găsit datini extraordinare și o mâncare…nici nu am cuvinte! Sezonul ăsta a mai venit cu o premieră, deloc plăcută pentru mine. În ultima zi de filmare am ajuns la spital, o să vedeți exact ce s-a întâmplat!”, a declarat Nea Marin.

Poftiți pe la noi! Poftiți la târg se vede la Antena 1 și pe AntenaPlay, în fiecare luni, marți și miercuri de la ora 20.30.