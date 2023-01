Poftiți pe la noi: Poftiți la târg, 4 ianuarie 2023. Jador a mușcat-o pe Adriana Trandafir. Nu se aștepta nimeni la ce a urmat

Ziua a început dis de dimineață, ca de obicei, iar dacă vedetele se așteptau ca Nea Marin să o lase mai moale cu treburile, înainte de spectacol, s-au înșelat amarnic. Sarcinile zilnice nu i-au ocolit pe niciunul, însă Jador, obișnuit deja să creeze diversiuni pentru a fugi de la lucru, a profitat din nou de situație pentru a dispărea și a-și găsi o activitate mai pe gustul său.

Jador, farsă neașteptată pentru Adriana Trandafir. A mușcat-o pe actriță pe picior, la Poftiți pe la noi: Poftiți la târg. Ce a urmat

Cântărețul a pus muzică la telefon și a dat startul unei petreceri pe ritmuri alerte alături de câteva localnice, iar când a revenit acolo unde Adriana Trandafir și Maria Buză lucrau de zor, a adus cu sine „haosul”. Pus pe șotii, Jador a mușcat-o de picior pe actriță, care se afla pe o scară și vopsea cu ulei un vagon de tren.

Adriana Trandafir a țipat, speriată: „Pleacă de aici! Termină! Nu mă țineam de nimic, ai înnebunit?! Nu îmi plac glumele astea. Nu mai vorbesc cu tine, pleacă de aici. Dispari!” În tot acest timp, Jador râdea, amuzat de farsa lui

Actrița a recunoscut însă în cadrul testimonialelorr că a cam supărat-o gluma nesărată a lui Jador. „M-a supărat pentru că nu și-a văzut de treabă și m-a speriat. Eu nu mă țineam de nimic și el m-a mușcat de picior. M-am enervat”.., a declarat aceasta.

Adriana Trandafir l-a mustrat pe Jador, iar el a încercat să o împace toată ziua, fiind în cele din urmă iertat. „Dacă nu mai vorbeam cu el niciodată, nu el rămânea cu o piatră pe suflet, ci eu”, a explicat actrița.

Spectacolul lui Nea Marin, la un pas să nu se mai țină. Ce s-a întâmplat și cum a fost Jador implicat

Problemele lui Jador au continuat însă, după ce cântărețul a aflat că planurile sale în legătură cu sunetul pentru spectacol, de care el era responsabil, s-au năruit. Instrumentiștii lui Jador au plecat la București, în urma unei neînțelegri, iar cântărețul a rămas cu ochii în soare, chiar în ziua cea mare.

„Deodată realizăm că spectacolul nostru are o mică problemă și poate fi compromis”, a zis Maria Buză.

„N-avem sunet”, i-a spus Jador lui Nea Marin. „Măi, băiatule. N-a fost vorba că tu rezolvi sunetul?”, a replicat acesta. „Avem două variante: să ne implicăm toți să găsim, că e păcat, vine atâta lume. Și varianta doi: nu mai facem spectacol. Nu avem nimic”, a continuat Nea Marin.

Aceștia au cerut ajutor de la primar. Enervat până peste poate, Jador a aflat apoi că l-a părăsit și întreaga sa trupă. „Băi, ce oameni. Am promis că vin cu formația…N-au cuvânt, n-au onoare”, a zis el. Pentru a se revanșa în fața lui Nea Marin, Jador s-a oferit să plătească din buzunarul propriu un alt sunetist.

Ce trebuie să știi despre noul sezon Poftiți pe la noi: Poftiți la târg

Nea Marin revine la Antena 1 cu o nouă invitație pentru telespectatori: Poftiți pe la noi! Poftiți la târg. Sezonul acesta, vedetele sunt puse la treabă pentru a organiza, în fiecare zonă în care ajung, un târg dedicat meșteșugarilor din acea parte de țară. Nu vor lipsi nici spectacolele de final, puse la punct cu rigurozitate de Nea Marin.

În premieră pentru show, filmările ajung în acest sezon și în Republica Moldova, mai exact pe lângă Orhei și la Cricova. Călătoria continuă apoi la Piatra Neamț, Câmpulung Moldovenesc, Bistrița și Negrești-Oaș. Printre vedetele care sunt gata să-i țină piept lui Nea Marin se numără Ruby, Adriana Trandafir, Iulia Albu, Adda și Cătălin Rizea, Cătălin Cazacu, Patrizia sau Andreea Antonescu.

„Pentru mine a fost unul din cele mai interesante sezoane și mă bucur foarte mult că scopul nostru a fost acela de a descoperi meșteșugari, tradiții, oameni care duc obiceiul mai departe. Sunt fericit că am organizat aceste târguri pentru ei și i-am ajutat să promoveze tot ce zona lor are mai frumos de oferit.

Liviu și Andrei au fost lângă mine și, cu toate comentariile lor, m-au ajutat să ducem treaba la bun sfârșit. A fost prima oară când am reușit să ajungem în Republica Moldova, am găsit datini extraordinare și o mâncare…nici nu am cuvinte! Sezonul ăsta a mai venit cu o premieră, deloc plăcută pentru mine. În ultima zi de filmare am ajuns la spital, o să vedeți exact ce s-a întâmplat!”, a declarat Nea Marin.

Poftiți pe la noi! Poftiți la târg se vede la Antena 1 și pe AntenaPlay, în fiecare luni, marți și miercuri de la ora 20.30.