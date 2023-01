Poftiți pe la noi: Poftiți la târg, 4 ianuarie 2023. Jador a sabotat spectacolul lui Nea Marin. Reacția coregrafului când a aflat

Jador i-a forțat din nou mâna lui Nea Marin, după ce coregraful și echipa sa au muncit preț de 4 zile la organizarea spectacolului din Bistrița-Năsăud. Cântărețul a încercat să îi pună bețe în roate gazdei emisiunii, după întreg conflictul cu sunetiștii și formația care i-au lăsat la greu, chiar înainte de concert. Nea Marin i-a trasat această sarcină importantă lui Jador, însă mai multe neînțelegeri au dus la situația de față.

Cum a încercat Jador să îi saboteze spectacolul lui Nea Marin, la Poftiți pe la noi: Poftiți la târg. Coregraful a aflat tot!

Având în vedere contextul, Jador s-a gândit însă să facă haz de necaz, anunțând oamenii că nu se va mai ține spectacolul. „Am mers în sat și am început să țip că nu se mai ține niciun spectacol. (..) Toți oamenii ziceau: dar de ce?!”, a povestit el, la testimoniale.

„Nu se mai ține spectacolul, să știți. S-a anulat, din cauza lui Nea Marin”, a informat el unui grup de trecători. „Nu se mai ține din cauză că m-a bătut Nea Marin. Să nu mai veniți la spectacol”, i-a spus el și vânzătoarei de la magazin, dar și altor câțiva oameni cu care s-a întâlnit pe drum.

Isprava lui Jador a ajuns rapid și la urechile lui Nea Marin, care nu a putut accepta ca munca sa să fie luată în derâdere. Coregraful l-a sunat pentru a-l mustra.

„Cum poți să faci așa ceva când știi că o faci degeaba? Avem atâta treabă.. Fii atent! Ai 10 minute”, i-a zis Nea Marin, chemându-l din nou la treabă, pentru a pregăti scena unde se va ține spectacolul.„Descurcă-te!”, i-a zis Jador râzând, iar Nea Marin i-a închis telefonul, destul de deranjat.

Ce trebuie să știi despre noul sezon Poftiți pe la noi: Poftiți la târg

Nea Marin revine la Antena 1 cu o nouă invitație pentru telespectatori: Poftiți pe la noi! Poftiți la târg. Sezonul acesta, vedetele sunt puse la treabă pentru a organiza, în fiecare zonă în care ajung, un târg dedicat meșteșugarilor din acea parte de țară. Nu vor lipsi nici spectacolele de final, puse la punct cu rigurozitate de Nea Marin.

În premieră pentru show, filmările ajung în acest sezon și în Republica Moldova, mai exact pe lângă Orhei și la Cricova. Călătoria continuă apoi la Piatra Neamț, Câmpulung Moldovenesc, Bistrița și Negrești-Oaș. Printre vedetele care sunt gata să-i țină piept lui Nea Marin se numără Ruby, Adriana Trandafir, Iulia Albu, Adda și Cătălin Rizea, Cătălin Cazacu, Patrizia sau Andreea Antonescu.

„Pentru mine a fost unul din cele mai interesante sezoane și mă bucur foarte mult că scopul nostru a fost acela de a descoperi meșteșugari, tradiții, oameni care duc obiceiul mai departe. Sunt fericit că am organizat aceste târguri pentru ei și i-am ajutat să promoveze tot ce zona lor are mai frumos de oferit.

Liviu și Andrei au fost lângă mine și, cu toate comentariile lor, m-au ajutat să ducem treaba la bun sfârșit. A fost prima oară când am reușit să ajungem în Republica Moldova, am găsit datini extraordinare și o mâncare…nici nu am cuvinte! Sezonul ăsta a mai venit cu o premieră, deloc plăcută pentru mine. În ultima zi de filmare am ajuns la spital, o să vedeți exact ce s-a întâmplat!”, a declarat Nea Marin.

Poftiți pe la noi! Poftiți la târg se vede la Antena 1 și pe AntenaPlay, în fiecare luni, marți și miercuri de la ora 20.30.