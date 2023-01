Poftiți pe la noi: Poftiți la târg, 4 ianuarie 2023. Jador, show total la spectacolul lui Nea Marin. Ce a făcut pe scenă

În timp ce colegii lor se aflau pe scenă întreținând atmosfera, Liviu și Andrei au început să împartă în public sticlele cu țuica furată de la Nea Marin, pe care au lipit și etichete cu poza coregrafului.

„Ai observat câtă reclamă îți facem?”, l-a întrebat Liviu pe Nea Marin, care încă nu bănuia nimic. „Eu începusem să mă încălzesc, că urma să dansez”, a zis coregraful, înainte de a urca pe scenă și a oferi un moment care s-a ridicat la nivelul așteptărilot.

Jador, show total la finalul spectacolului lui Nea Marin, de la Poftiți pe la noi: Poftiți la târg

La finalul marelui spectacol, care a înglobat dans, muzică și deja celebrul fusion marca Nea Marin și Edi Stancu, Jador a susținut la rândul său mult așteptatul concert.

„Pentru prima dată în viața mea, este o onoare pentru mine să fiu îmbrăcat în straie populare”, a zis el în momentul în care a urcat pe scenă. Jador a cântat câteva dintre piesele sale hit, iar apoi a coborât printre fani pentru un plus de spectacol.

În cadrul testimonialelor, cântărețul și-a exprimat totodată recunoștința pentru Nea Marin și pentru această experiență unică la care a avut ocazia să participe.

Ce le-a pregătit Nea Marin lui Liviu și Andrei, după ce a aflat de farsa celor doi

Ajunși la restaurant pentru a sărbători reușita show-ului, Nea Marin a aflat în cele din urmă ce au pus la cale toată ziua Liviu și Andrei, chiar sub ochii săi. „În emisiunea următoare puteți să nu mai veniți. Ce ați căutat voi la mine acasă?!”, a întrebat acesta, iar apoi i-a luat pe cei doi la clasica porție de bătaie, după ce a aflat că aceștia i-au golit rezervele de țuică.

„Acum merg eu la voi acasă și v-am distrus tot. Ca să vedeți cine e jupânul”, și-a pregătit Nea Marin răzbunarea, sunându-i pe Liviu și Andrei cât aceștia erau încă la testimoniale.

Ce trebuie să știi despre noul sezon Poftiți pe la noi: Poftiți la târg

Nea Marin revine la Antena 1 cu o nouă invitație pentru telespectatori: Poftiți pe la noi! Poftiți la târg. Sezonul acesta, vedetele sunt puse la treabă pentru a organiza, în fiecare zonă în care ajung, un târg dedicat meșteșugarilor din acea parte de țară. Nu vor lipsi nici spectacolele de final, puse la punct cu rigurozitate de Nea Marin.

În premieră pentru show, filmările ajung în acest sezon și în Republica Moldova, mai exact pe lângă Orhei și la Cricova. Călătoria continuă apoi la Piatra Neamț, Câmpulung Moldovenesc, Bistrița și Negrești-Oaș. Printre vedetele care sunt gata să-i țină piept lui Nea Marin se numără Ruby, Adriana Trandafir, Iulia Albu, Adda și Cătălin Rizea, Cătălin Cazacu, Patrizia sau Andreea Antonescu.

„Pentru mine a fost unul din cele mai interesante sezoane și mă bucur foarte mult că scopul nostru a fost acela de a descoperi meșteșugari, tradiții, oameni care duc obiceiul mai departe. Sunt fericit că am organizat aceste târguri pentru ei și i-am ajutat să promoveze tot ce zona lor are mai frumos de oferit.

Liviu și Andrei au fost lângă mine și, cu toate comentariile lor, m-au ajutat să ducem treaba la bun sfârșit. A fost prima oară când am reușit să ajungem în Republica Moldova, am găsit datini extraordinare și o mâncare…nici nu am cuvinte! Sezonul ăsta a mai venit cu o premieră, deloc plăcută pentru mine. În ultima zi de filmare am ajuns la spital, o să vedeți exact ce s-a întâmplat!”, a declarat Nea Marin.

Poftiți pe la noi! Poftiți la târg se vede la Antena 1 și pe AntenaPlay, în fiecare luni, marți și miercuri de la ora 20.30.