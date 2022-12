Poftiți pe la noi: Poftiți la târg, 6 decembrie 2022. Nea Marin s-a accidentat puternic și a avut nevoie de ajutor medical

La Poftiți pe la noi: Poftiți la târg, ediția din 6 decembrie 2022, și-a făcut apariția și Edi Stancu, finul lui nea Marin, care a venit pentru a preda o coregrafie. În acel moment, Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu au dorit să-l tachineze pe nea Marin, întrebându-l de ce și-a adus finul. În cele din urmă, nea Marin nu s-a mai abținut și a pornit în cursa nebună cu care i-a obișnuit pe fanii show-ului. Coregraful a început să-i alerge pe Liviu și Andrei.

Liviu Vârciu l-a lovit pe nea Marin la picior. Coregraful a început să șchiopăteze și a cerut intervenția medicului. „Ce rău mi-ai dat! E nasol. N-am avut în viața mea așa ceva”, a spus nea Marin.

„Stați să ne înțelegem. Aaaa (n.r. văitatul lui nea Marin) a fost după 25 de minute după ce l-am lovit”, a vrut să precizeze Liviu Vârciu.

„Simt cum îmi zvâcnește piciorul. O să ne scoatem ochii de la jocul ăsta. Ce s-a umflat!”, a spus nea Marin.

Coregraful a primit îngrijiri medicale, iar Andrei Ștefănescu și Liviu Vârciu au făcut haz de necaz.

Ce trebuie să știi despre noul sezon Poftiți pe la noi: Poftiți la târg

Nea Marin revine la Antena 1 cu o nouă invitație pentru telespectatori: Poftiți pe la noi! Poftiți la târg. Sezonul acesta, vedetele sunt puse la treabă pentru a organiza, în fiecare zonă în care ajung, un târg dedicat meșteșugarilor din acea parte de țară. Nu vor lipsi nici spectacolele de final, puse la punct cu rigurozitate de Nea Marin.

În premieră pentru show, filmările ajung în acest sezon și în Republica Moldova, mai exact pe lângă Orhei și la Cricova. Călătoria continuă apoi la Piatra Neamț, Câmpulung Moldovenesc, Bistrița și Negrești-Oaș. Printre vedetele care sunt gata să-i țină piept lui Nea Marin se numără Ruby, Adriana Trandafir, Iulia Albu, Adda și Cătălin Rizea, Cătălin Cazacu, Patrizia sau Andreea Antonescu.

“Pentru mine a fost unul din cele mai interesante sezoane și mă bucur foarte mult că scopul nostru a fost acela de a descoperi meșteșugari, tradiții, oameni care duc obiceiul mai departe. Sunt fericit că am organizat aceste târguri pentru ei și i-am ajutat să promoveze tot ce zona lor are mai frumos de oferit. Liviu și Andrei au fost lângă mine și, cu toate comentariile lor, m-au ajutat să ducem treaba la bun sfârșit. A fost prima oară când am reușit să ajungem în Republica Moldova, am găsit datini extraordinare și o mâncare…nici nu am cuvinte! Sezonul ăsta a mai venit cu o premieră, deloc plăcută pentru mine. În ultima zi de filmare am ajuns la spital, o să vedeți exact ce s-a întâmplat!”, a declarat Nea Marin.

Poftiți pe la noi! Poftiți la târg se vede la Antena 1 și pe AntenaPlay, în fiecare luni, marți și miercuri de la ora 20.30.

