Nea Mărin, dezvăluiri din noul sezon de Poftiți pe la noi! Poftiți la târg: “Am filmat în Moldova, lângă noi era război!"

Luni, 5 decembrie, Nea Mărin revine la Antena 1, cu o nouă invitație pentru telespectatori: Poftiți pe la noi! Poftiți la târg. Cu doar câteva înainte de premieră, Nea Marin și fiica sa, Larisa Barbu au făcut o vizită matinalilor de la Neatza, povestindu-le câte puțin din ceea ce telespectatori urmează să vadă în fața micilor ecrane.

Poftiți pe la noi! Pofțiti la târg se întoarce în casele românilor! Filmările ajung în acest sezon și în Republica Moldova, mai exact pe lângă Orhei și la Cricova. Călătoria continuă apoi la Piatra Neamț, Câmpulung Moldovenesc, Bistrița și Negrești-Oaș. Printre vedetele care sunt gata să-i țină piept lui Nea Marin se numără Ruby, Adriana Trandafir, Iulia Albu, Adda și Cătălin Rizea, Cătălin Cazacu, Patrizia sau Andreea Antonescu.

Nea Marin și Larisa Barbu, dezvăluiri din noul sezon de Poftiți pe la noi! Poftiți la târg: Am filmat în Moldova, lângă noi era război!"

Nea Marin spune că sezonul acesta este unul cu totul special: “S-au întâmplat lucruri tari de tot! Am terminat în vară. Era războiul dincolo și băiatul meu era disperat: Aoleu noi ce căutăm acolo. Am avut un pic inima strânsă. N-ai văzut că au dat-o și dincolo de gard?”, spune nea Marin.

Gazda emisiunii mărturisește că în acest sezon a avut foarte mulți meșteri, oameni pricepuți la lucru manual, care i-au învățat o mulțime de tehnici: “Oameni care iubesc tradiția și pe mine mă încântă”.

Sezonul acesta, vedetele sunt puse la treabă pentru a organiza, în fiecare zonă în care ajung, un târg dedicat meșteșugarilor din acea parte de țară. Nu vor lipsi nici spectacolele de final, puse la punct cu rigurozitate de Nea Marin.

Nea Marin a povestit că a avut ceva încăierare cu Liviu Vârciu. Gazda s-a dus cu un băț gros de lemn și l-a lovit pe Liviu, care a ripostat desigur, aruncând același băț. În urma conflictului, Nea Marin povestește că n-a mai putut să meargă două zile.

“Pentru mine a fost unul din cele mai interesante sezoane și mă bucur foarte mult că scopul nostru a fost acela de a descoperi meșteșugari, tradiții, oameni care duc obiceiul mai departe. Sunt fericit că am organizat aceste târguri pentru ei și i-am ajutat să promoveze tot ce zona lor are mai frumos de oferit. Liviu și Andrei au fost lângă mine și, cu toate comentariile lor, m-au ajutat să ducem treaba la bun sfârșit. A fost prima oară când am reușit să ajungem în Republica Moldova, am găsit datini extraordinare și o mâncare…nici nu am cuvinte! Sezonul ăsta a mai venit cu o premieră, deloc plăcută pentru mine. În ultima zi de filmare am ajuns la spital, o să vedeți exact ce s-a întâmplat!”, a declarat Nea Mărin.

