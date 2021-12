Poftiți pe la noi: Poftiți prin țară, 13 decembrie 2021. Răzvan Babană, dezvăluiri despre trecutul său. Cu ce se ocupă acum

Cea de-a patra ediție din „Poftiți pe la noi: Poftiți prin țară” a adus pe micile ecrane ale telespectatorilor și o poveste de viață. Răzvan Babană s-a făcut rapid apreciat de public în cadrul emisiunii culinare din care a făcut parte, însă puțini sunt cei care îi știu trecutul și meseria pe care o practică.

Citește și: Chefi la cuțite, 14 martie 2021. Răzvan Babană s-a întors cu o surpriză uriașă pentru chefi

Încă de la prima discuție cu vedetele, nea Marin i-a dat o responsabilitate extrem de grea lui Răzvan Babană. Pentru că se ocupă de organizarea evenimentelor, acesta a primit sarcina de a organiza târgul pentru Comuna Mălaia, care va avea loc pe un stadion.

Ce dezvăluiri a făcut Răzvan Babană despre trecutul său la „Poftiţi pe la noi: Poftiţi prin ţară!”

La scurt timp de la decizia luată de nea Marin în ceea ce privește desfășurarea evenimentului din satul Malaia, Răzvan Babană a făcut câteva mărturisiri despre viața sa, dar și despre cum a început să lucreze ca organizator de evenimente.

„Am început să fac evenimente de acum 11 ani, de când am observat că nu relaționez foarte bine cu ceea ce vor părinții mei să fac. În momentul în care am simțit că mi se pun niște bariere și că va trebui să fac ceva ce eu nu vreau, am spus stop joc. Mi-am început viața de la zero, chiar dacă aveam de toate. Nu am început să fac evenimente așa deodată”, a dezvăluit el.

Citește și: Cum arată mama lui Răzvan Babană, fost concurent la „Chefi la cuțite”. Imaginea a făcut senzație pe Instagram

Răzvan Babană este foarte discret în ceea ce privește viața personală, însă de data aceasta „și-a luat inima în dinții” și a dat cărțile pe față. De asemenea, acesta i-a oferit și câteva sfaturi lui nea Marin pentru târgul pe care trebuie să-l organizeze.

Un lucru este cert, fostul concurent Chefi la cuțite câștigă acum sume impresionante din meseria pe care o are.

Ce surprize aduce noul sezon de „Poftiţi pe la noi: Poftiţi prin ţară!”, cu Nea Mărin

În acest sezon, rolul lui Nea Mărin va fi unul cu totul special: „De data aceasta, o să mă vedeţi în rol de primar prin mai multe localităţi din România. Sigur, vorbim de un primar cu drepturi limitate, dar unul care nu se va da în lături de la nimic pentru a organiza cel mai frumos târg pentru comunitate!”, a declarat acesta, completând: „De data aceasta am şi doi consilieri, pe Liviu şi pe Andrei, care, aşa cum probabil aţi intuit deja, mai mult mă vor încurca decât mă vor ajuta!”.

În cea de-a patra ediţie a noului sezon, difuzată luni, marţi şi miercuri, de la 20:30, la Antena 1, cele cinci vedete pe care Nea Mărin le pofteşte alături de el tocmai în Comuna Mălaia, Vâlcea sunt Ilona Brezoianu, Oase, Florin Ristei, Nicolai Tand, Răzvan Babană (fostul concurent al sezonului 7 din Chefi la cuțite) şi Sonny . Cum se vor descurca aceştia şi dacă vor face faţă provocărilor, telespectatorii vor putea afla urmărind o nouă ediție a celui mai nou sezon, Poftiţi pe la noi: Poftiţi prin ţară!, de la 20:30, pe Antena 1.