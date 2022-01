Poftiți pe la noi: Poftiți prin țară, 24 ianuarie 2022. Margherita a cărat sturion, dar a scăpat peștii în plină stradă

Mrgherita de la Clejani a gafat-o în ediția de astăzi. Aceasta a primit o sarcină destul de greu de dus la bun sfârșit și a comis-o. A scpătat găleata cu sturioni din mână.

Margherita a reușit să o gafeze la Poftiți pe la noi: Poftiți prin țară, 24 ianuarie 2022

Margherita a reușit să o gafeze la Poftiți pe la noi. A avut de cărat o găleată cu sturioni pe stradă, însă a scăpat peștii pe jos și i-a fost teamă să-i strângă de pe jos și a avut nevoie de ajutor.

„Andrei, Cazacu și Sorana să meargă în bucătărie”, i-a trimis Nea Marin.

„La fabrică am aflat că sturionii sunt peștii care fac icre negre. Fetele trebuiau să care peștii. Pe mine mă sperie foarte tare peștii. Deci eu când am atins peștii ăia, am crezut că ating șerpii.

Vrei să vezi și tu sturioni în viața asta, iar tu să cureți legume. M-am speriat și îmi era și rică să-i ating. E bine că niciun pește nu a pățit nimic. Cât să car? ”, a spus Margherita, după ce a scăpat pe jos sturionii.

Ce surprize aduce noul sezon de Poftiţi pe la noi: Poftiţi prin ţară, cu Nea Marin

Dăruiește și primește, cu Antena 1. Timp de şapte sezoane a strunit vedetele și le-a pus la treabă pentru a da o mână de ajutor celor aflați la nevoie, iar începând din 6 decembrie 2021, Nea Mărin a revenit la Antena 1 cu un nou sezon al emisiunii Poftiţi pe la noi: Poftiţi prin ţară.

În acest sezon, rolul lui Nea Marin va fi unul cu totul special: „De data aceasta, o să mă vedeţi în rol de primar prin mai multe localităţi din România. Sigur, vorbim de un primar cu drepturi limitate, dar unul care nu se va da în lături de la nimic pentru a organiza cel mai frumos târg pentru comunitate!”, a declarat acesta, completând: „De data aceasta am şi doi consilieri, pe Liviu şi pe Andrei, care, aşa cum probabil aţi intuit deja, mai mult mă vor încurca decât mă vor ajuta!”.

În cea de-a șaptea săptămână a noului sezon, difuzată duminică de la ora 20:00 și luni și marţi de la 20:30, la Antena 1 și AntenaPLAY, cele șase vedete pe care Nea Marin le pofteşte alături de el tocmai la Focșani sunt Liviu Vârciu, Andrei Ștefănescu, Nico, Margherita de la Clejani, Sorana Darclee și Cătălin Cazacu. Cum se vor descurca aceştia şi dacă vor face faţă provocărilor, telespectatorii vor putea afla urmărind o nouă ediție a celui mai nou sezon, Poftiţi pe la noi: Poftiţi prin ţară.