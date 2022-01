Poftiți pe la noi: Poftiți prin țară, 25 ianuarie 2022. Cum arată Margherita la primele ore ale dimineții. Ce i-a făcut Nea Marin

Margherita de la Clejani a fost speriată de Nea Marin la primele ore ale dimineții. Acesta a intrat în camera ei cu un șoricel din plastic, iar sperietura i-a fost de zile mari.

Cum arată Margherita al primele ore ale dimineții. Cum a speriat-o Nea Marin la Poftiți pe la noi: Poftiți prin țară, 25 ianuarie 2022

Nea Marin a reușit să o seperie pe Margherita foarte tare în ediția de astăzi. Cum arată vedeta la primele ore ale dimineții.

„Eu de atâția ani nu mă pot trezi dimineața”, spune Liviu Vârciu.

„Mi-ai prins piciorul, băi. La Andrei am bătut repede la ușă”, țipă Nea Marin.

„Mi-am dat seama că e groasă dacă bate la ușă la 7:30. Lucrurile denaturează foarte repede cu Nea Marin”, spune Andrei Ștefănescu.

„Am bătut la Nico, ea era deja fardată, aranjată. Sorana de la 6 se trezește. Să-ți iei ceva mai gros de îmbrăcat”, mai spune Nea Marin.

„Mă așteptam ca Nea Marin să mă trezească frumos. Ce e aia?”, spune Margherita.

„Un șoricel”, o sperie Nea Marin. „E din plastic?”, întreabă Margherita țipând.

„La Cazacu când am ajuns am mers pregătit, cu praștie, cu tot. El a venit încet cu apă sfințită și cu cartea de rugăciuni. Nu am avut ce să-i fac. Nu am cum”, spune Nea Marin.

Ce surprize aduce noul sezon de Poftiţi pe la noi: Poftiţi prin ţară, cu Nea Marin

Dăruiește și primește, cu Antena 1. Timp de şapte sezoane a strunit vedetele și le-a pus la treabă pentru a da o mână de ajutor celor aflați la nevoie, iar începând din 6 decembrie 2021, Nea Mărin a revenit la Antena 1 cu un nou sezon al emisiunii Poftiţi pe la noi: Poftiţi prin ţară.

În acest sezon, rolul lui Nea Marin va fi unul cu totul special: „De data aceasta, o să mă vedeţi în rol de primar prin mai multe localităţi din România. Sigur, vorbim de un primar cu drepturi limitate, dar unul care nu se va da în lături de la nimic pentru a organiza cel mai frumos târg pentru comunitate!”, a declarat acesta, completând: „De data aceasta am şi doi consilieri, pe Liviu şi pe Andrei, care, aşa cum probabil aţi intuit deja, mai mult mă vor încurca decât mă vor ajuta!”.

În cea de-a șaptea săptămână a noului sezon, difuzată duminică de la ora 20:00 și luni și marţi de la 20:30, la Antena 1 și AntenaPLAY, cele șase vedete pe care Nea Marin le pofteşte alături de el tocmai la Focșani sunt Liviu Vârciu, Andrei Ștefănescu, Nico, Margherita de la Clejani, Sorana Darclee și Cătălin Cazacu. Cum se vor descurca aceştia şi dacă vor face faţă provocărilor, telespectatorii vor putea afla urmărind o nouă ediție a celui mai nou sezon, Poftiţi pe la noi: Poftiţi prin ţară.