Poftiți pe la noi: Poftiți prin țară, 28 decembrie 2021. Anca Dinicu, reacția pe care a avut-o când a văzut paharele cu horincă

Carmen și Anca au învățat de la trei sătence cum să facă decorațiuni cu mărgele.

“Chiar îmi place și am răbdare”, a spus Anca.

Spre deosebire de Carmen, care și-a pierdut repede răbdarea, Anca era foarte încântată de ceea ce învăța.

Liviu Vârciu a lăudat stilul de viață al femeilor din satul în care se aflau în Maramureș. Între timp, Carmen admira interiorul casei vechid e 90 ani și a adormit pe unul dintre paturi.

În ograda unui gospodar, băieții învățau cum să facă șindrile. Fetele, după ce au plecat de la doamnele care le-au învățat să facă mărgele, au ajuns acasă la o familie care făcea cojoace.

Anca Dinicu, tehnica la care a apelat pentru a nu se îmbăta

“Cojoace tradiționale, complicate. Ele sunt foarte frumoase”, spune Carmen.

De la săteanul de 82 ani și soția lui, Carmen și Anca voiau să învețe să facă și ele cojoace.

“Cred că noi ne bucurăm pentru că din memoriile strămoșilor, strămoșilor noștri, ne bucură imaginea asta. Noi am văzut undeva imaginea asta ”, spune Liviu Vârciu despre tradițiile din Maramureș.

Citește și: Poftiți pe la noi: Poftiți prin țară, 27 decembrie 2021. Cine e Silviu Mircescu, invitatul lui Nea Marin

Domnul care face cojoace a spus că prețul unuia este de aproximativ 2700 lei, el fiind singurul din sat care poate să facă asemenea îmbrăcăminte.

Săteanul i-a servit cu horincă, dar de această dată Carmen a spus că nu va mi bea pentru că i-a fost rău cu o zi înainte. Pentru că venise ora mesei, nea Marin i-a dus pe Marius, Silviu, Anca și Carmen la masa de prânz și după ce s-au ospătat, au băut cu toții horincă.

“Ruginești dacă bei apă pe-aici. Nea Marin a tot turnat și eu am dat, am dat. Următoarele mi le-am pasat în spate. Am aruncat vreo 2-3 pentru că îmi știu limita”, spune Anca.

Anca a recunoscut că nu ține la băutură și a preferat să nu bea de fiecare dată când îi toarnă nea Marin.

“Anca, am impresia că e bucureșteancă din-asta care vrea să se fofileze un pic așa și faptul că a lucrat foarte mult cu Carmen e ca mielul după oaie”, a mai zis nea Marin.

Ce surprize aduce noul sezon de „Poftiţi pe la noi: Poftiţi prin ţară!”, cu Nea Marin

Dăruiește și primește, cu Antena 1. Timp de şapte sezoane a strunit vedetele și le-a pus la treabă pentru a da o mână de ajutor celor aflați la nevoie, iar începând din 6 decembrie 2021, Nea Mărin a revenit la Antena 1 cu un nou sezon al emisiunii „Poftiţi pe la noi: Poftiţi prin ţară!”, ce este difuzat în fiecare luni, marţi şi miercuri, de la ora 20:30.

Citește și: Carmen Tănase, Anca Dinicu, Marius Damian și Silviu Mircescu vin la „Poftiţi pe la noi: Poftiţi prin ţară!”

În acest sezon, rolul lui Nea Marin va fi unul cu totul special: „De data aceasta, o să mă vedeţi în rol de primar prin mai multe localităţi din România. Sigur, vorbim de un primar cu drepturi limitate, dar unul care nu se va da în lături de la nimic pentru a organiza cel mai frumos târg pentru comunitate!”, a declarat acesta, completând: „De data aceasta am şi doi consilieri, pe Liviu şi pe Andrei, care, aşa cum probabil aţi intuit deja, mai mult mă vor încurca decât mă vor ajuta!”.

În cea de-a unsprezecea ediţie a noului sezon, difuzată luni, marţi şi miercuri, de la 20:30, la Antena 1, cele șase vedete pe care Nea Marin le pofteşte alături de el tocmai în Bîrsana (județul Maramureș) sunt Liviu Vârciu, Andrei Ștefănescu, Carmen Tănase, Silviu Mircescu, Anca Dinicu și Marius Damian. Cum se vor descurca aceştia şi dacă vor face faţă provocărilor, telespectatorii vor putea afla urmărind o nouă ediție a celui mai nou sezon, Poftiţi pe la noi: Poftiţi prin ţară!.