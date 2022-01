Poftiți pe la noi:Poftiți prin țară, 25 ianuarie 2022.Liviu Vârciu, confesiuni emoționante despre bunicul său. Nico s-a simțit rău

Liviu Vârciu a avut parte de un momnt emoționant în cadrul emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți prin țară, ediția din 25 ianuarie 2022, când a întâlnit un bătrân care a cântat la un fluier și i-a amintit de bunicul său.

Liviu Vârciu, confesiune emoționantă despre bunicul său. Ce a spus cântărețul

Liviu Vârciu și-a amintit de bunicul său, atunci când l-a auzit cântând la fluier pe un bătrân de 83 de ani.

„Pe mine m-a emoționat foarte mult domnul cu fluierul, că bunicul meu cânta la fluier. Eu îl am acasă acum, fluierul bunicului. Are 83 de ani, făcuse și un infarct. Adică, prea tare. Bravo lui și multă sănătate”, spune Liviu Vârciu.

Nico a avut parte de o dimineață grea fiindcă s-a simțit rău

Nico a mers pe serpentine cu mașină și i s-a făcut rău. Aceasta a avut nevoie să se așeze pe un scaun pentru a se liniști. Iată ce a spus:

„Eu am o problemă cu serpentinele și la un oment dat mi-a fost rău când am făcut curba. Eu am rămas un pic ca să-mi revin. Am o durere la ceafă de mor, am o problemă cu echilibru. Am avut o combinație de rău de mașină și foame. Eu nu aș fi stat acolo”, spune Nico.

Ce surprize aduce noul sezon de Poftiţi pe la noi: Poftiţi prin ţară, cu Nea Marin

Dăruiește și primește, cu Antena 1. Timp de şapte sezoane a strunit vedetele și le-a pus la treabă pentru a da o mână de ajutor celor aflați la nevoie, iar începând din 6 decembrie 2021, Nea Mărin a revenit la Antena 1 cu un nou sezon al emisiunii Poftiţi pe la noi: Poftiţi prin ţară.

În acest sezon, rolul lui Nea Marin va fi unul cu totul special: „De data aceasta, o să mă vedeţi în rol de primar prin mai multe localităţi din România. Sigur, vorbim de un primar cu drepturi limitate, dar unul care nu se va da în lături de la nimic pentru a organiza cel mai frumos târg pentru comunitate!”, a declarat acesta, completând: „De data aceasta am şi doi consilieri, pe Liviu şi pe Andrei, care, aşa cum probabil aţi intuit deja, mai mult mă vor încurca decât mă vor ajuta!”.

În cea de-a șaptea săptămână a noului sezon, difuzată duminică de la ora 20:00 și luni și marţi de la 20:30, la Antena 1 și AntenaPLAY, cele șase vedete pe care Nea Marin le pofteşte alături de el tocmai la Focșani sunt Liviu Vârciu, Andrei Ștefănescu, Nico, Margherita de la Clejani, Sorana Darclee și Cătălin Cazacu. Cum se vor descurca aceştia şi dacă vor face faţă provocărilor, telespectatorii vor putea afla urmărind o nouă ediție a celui mai nou sezon, Poftiţi pe la noi: Poftiţi prin ţară.