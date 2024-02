Power Couple România, 13 februarie 2024. Radu Siffredi și Oana Matache și-au adresat replici acide în timpul probei. Ce a urmat

În cea de a cincea ediție, telespectatorii au putut observa cum intensitatea probelor a crescut din nou! A doua probă din această săptămână i-a surprins pe concurenți într-o nouă ipostază – fetele dictează, iar băieții trebuie să le urmeze orbește. Misiunea fetelor este cu atât mai grea azi – întrucât la finalul serii, unul dintre cupluri va fi propus spre eliminare.

În cea de a cincea ediție a show-ului, concurenții au fost din nou în fața unei probe care i-a adus la capătul răbdării. Cu emoții și suspans, atât fetele, cât și băieții au dat tot ce au avut mai bun pentru a duce proba la final cu succes.

„Da, iubito, ai dreptate!” este numele provocării din această seară și are scopul de a dezvălui dacă partenerii au o încredere de-a dreptul oarbă în iubitele lor și daca le ascultă indicațiile.

Perechile vor urma un traseu întortocheat în poligon, plin de obstacole, care va include și o parcare laterală făcută cu spatele! Traseul va fi cu atât mai dificil cu cât volanul se află pe partea dreaptă, conform regulilor malteze, iar băieții vor fi legați la ochi, ascultând doar indicațiile partenerelor care le sunt alături.

Iată ce s-a întâmplat când Radu Siffredi a condus legat la ochi:

Power Couple România, 13 februarie 2024. Radu Siffredi, transformat la proba „Da, iubito, ai dreptate!"

Radu este cel de al doilea concurent care nu are permis de conducere, și care tocmai, de aceea, va primi un bonus de 5 minute în plus la această probă.

Ajuns în mașină cu Radu, Dani Oțil i-a arătat câteva manevre importante pentru a ști cum se conduce o mașină manuală, chiar dacă el nu știa cum se conduce nici măcar cea automată.

Proba a fost cu adevărat o provocare imensă atât pentru Radu, cât și pentru Oana, care nu a avut deloc încredere în el, investind destul de puțin.

Imediat după start, Radu a început cu întrebări care au amuzat-o atât pe Oana, cât și pe Dani.

„Mergem? Unde mă duc? Ne mișcăm?” întreba concurentul în timp ce încă stătea pe loc.

Imediat ce au plecat de pe loc, Oana și-a dat seama de faptul că trebuie să intre în sensul giratoriu prin partea stângă conform normelor din Malta, și nu prin dreapta așa cum au făcut-o Lizi și Anamaria înainte.

Radu a lovit balizele, iar Oana i-a sugerat să dea cu spatele pentru a nu dărâma și un semn de circulație care i-ar fi descalificat instant.

Surprinzător, Radu a reușit să se redreseze, ascultând de indicațiile calme ale partenerei sale.

„Fii atent! Acum în fața noastră este o babă! În stânga noastră iar este un semn de circulație și avem paleți. Ușor. Fii atent! În stânga avem niște butoaie! Ia un picuț stânga de volan. Stop, stop!”

Totuși, Radu o simțea că se va panica și a rugat-o să rămână calmă.

„Hai să ne calmăm un pic. Ascultă-mă 20 de secunde. Calmează-te un pic și comunică. Nu cred că faci bine, nu cred că-mi explici bine, tată. Nu suntem în oraș. Suntem la o probă. Te rog frumos, comunică pentru probă specific!” o roagă Radu liniștit.

După ce Oana a încurcat stânga cu dreapta, Oana îi recomandă să facă totuși stânga.

„Oana trebuie să fii puțin mai clară! Spune-mi! Mă duc în față? Fac din trei mișcări? Poți să comunici puțin mai coerent cu mine?” strigă Radu puțin enervat.

După ce partenera lui s-a gândit foarte mult la ceea ce ar trebui să facă pentru următorul pas și s-a blocat total, Radu s-a enervat și a răbufnit.

„Pierdem timp! Gândește, gândește, calmează-te. Pot să întorc aici? Oana??? Asta se întoarce 180 dacă trag maxim, este foarte manevrabilă.” striga Radu în timp ce a dărâmat un butoi.

„Vorbește mai repede!!! Maxim?! Așa, zi! Îi dau unde???? Am loc stânga? Am loc?!?! Uită-te la roți! Ce fac frate???Stop? Nu stop?” a mai strigat Radu cât a putut de tare.

Oana încerca să-și pastreze calmul, spunându-i cât putea de frumos să facă stânga în timp ce Radu a lovit din nou balizele, bagându-le sub roți.

„Ce fac Oana? Ce fac?!” striga din nou concurentul în timp ce se apropia de locul parcării.

„Dreapta, spate. Nu. Stai! Dăi în față și în stânga. Scuză-mă puțin” spunea Oana confuză și ea.

Radu a ajuns la capătul răbdării și a început să înjure făcând fix ce îl tăia capul.

„Mă termini, dreapta, stânga, frate, dreapta, stânga” a mai adăugat.

Radu s-a decis să nu mai asculte nimic de la Oana și să meargă pe instinct. A lovit două valize și surprinzător, a parcat mașină fără să vadă nimic și fără să mai asculte vreo indicație.

„Radu, oficial, cu cele mai multe pagube, financiar vorbind, cei de la asigurări ne vor suna în trei minute, te anunț că ai trecut proba!” a strigat Dani uimit de cele întâmplate.

După ce s-au dat jos din mașină, concurentul i-a comunicat Oanei că au câștigat suma de 299 de euro.

Iată ce au surprins camerele de filmat după ce s-a terminat proba.

„M-am prins tată că e spațiu între alea și m-am prins eu fără tine acum” a spus Radu mândru de abilitățile sale, fapt care a scos-o pe Oana din sărite.

„Da mă frate, și eu am o limită când vine vorba de condus. Nu știu. Asta este!” a spus Oana plecând de lângă el plină de nervi și supărată.

Întrebat dacă s-ar fi descurcat mai bine în locul ei, Radu a motivat supărat în detaliu răspunsul lui.

„Nu, nu consider că mă descurcam mai bine, nu am carnet, nu știu cum este să fii șofer, dar consider că aș fi dat mult mai multe detalii decât am primit eu.”

Totuși, Oana la fel de supărată a susținut până în ultima clipă faptul că a făcut tot ce a putut.

La testimonial, cei doi au vorbit despre ceea ce s-a întâmplat.

„A fost foarte mult ce s-a întâmplat în mașină pentru căpușorul ăsta al meu de pasăre!” a recunoscut Oana.

„În momentul în care suntem la probe individuale, uităm că avem parteneri și că facem parte dintr-un cuplu și tind să cred că tindem să fim puțin mai individualiști și să uităm că avem un ajutor, nu un impediment.”

